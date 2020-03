Panika przed koronawirusem: Na całym świecie trwają walki o papier toaletowy

Skąd nagły wzrost popytu na papier toaletowy i to nie tylko i wyłącznie w Polsce? Rzesze psychologów i socjologów głowią się nad tym problemem od samego początku ogłoszenia globalnej zarazy.

Zaprawieni w sztukach przetrwania preppersi wiedzą jak przygotować się zarówno teoretycznie jak i praktycznym na trudne czasy. Dokładnie podają jak przetrwać sztormowe wiatry, trzęsienia ziemi, nawałnice, wojny i konflikty, które mogą pozbawić ludzi nie tylko prądu czy wody, ale także żywności czy lekarstw. Podczas epidemii zalecają posiadanie zapasów żywności i podstawowych leków.

Według nich przydać się może również zapas świec i zapałek, baterii czy środków odkażających. Jednak papier toaletowy znajduje się na szarym końcu tej listy. Dlaczego wiec na całym świecie trwają sklepowe wojny o właśnie ten produkt?

– mówi w rozmowie z WP Finanse Hubert Gieliński, socjolog.

Innego zdania jest grecki psycholog Dimitrios Tsivrikos, ekspert psychologii konsumenckiej na University College London.

Doktor w rozmowie ze Sky News powiedział, że przygotowywanie się na nadchodzące problemy jest naturalnym odruchem obronnym człowieka.

Psycholog Izabela Markiewicz, znana w mediach społecznościowych jako "Mama na kozetce" tłumaczy to irracjonalne zachowanie na swoim profilu na Instagramie

"

Koronawirus jest niewidzialnym wrogiem. To coś, czego nie możemy zobaczyć. A kiedy nie widzimy wroga, tracimy poczucie kontroli. A kiedy tracimy poczucie kontroli, próbujemy zrobić coś, aby ponownie odzyskać kontrolę. Kupowanie niektórych rzeczy to jeden ze sposobów, aby to zrobić. Ludzie tracąc poczucie kontroli, zaczynają kupować rzeczy, które pomagają im rozwiązać problemy. Tzn. jeśli odczuwamy niepokój, boimy się wirusa, zaczynamy kupować rzeczy, które potencjalnie mogą uniemożliwić zarażenie się wirusem lub znaleźć sposoby, dzięki którym miejsce, w którym przebywamy, stanie się czystsze. W końcu ludzie kupują maski, odkażają ręce, kupują detergenty do oczyszczania domów i biur itd. Psychologicznie można więc powiedzieć, że dla człowieka nie ma znaczenia, czy te środki są skuteczne. Jeśli coś kupię, po prostu czuję się lepiej, czuję się bezpieczniej.

Ludzie gromadzą więc papier toaletowy, ponieważ daje im poczucie komfortu i kontroli. Widok tych białych rolek informuje ich, że nie będą musieli wychodzić na ulicę i ryzykować złapaniem wirusa. Ostatnio przeczytałam wiele pytań odnośnie tego, dlaczego ludzie zaczęli wykupywać papier toaletowy. Przytaczane są argumenty, że przecież w razie nawet gdy papieru zabraknie, łatwo go zastąpić chociażby wodą. Ale o to chodzi w kupowaniu papieru toaletowego, że mimo obostrzeń, zaleceń my nie chcemy zrezygnować z komfortu. Chcemy, żeby nasze życie przypominało jak najbardziej to sprzed pandemii "