Pantone wprowadza nowy odcień - period. Kolor krwi menstruacyjnej ma walczć z problemem tabuizacji miesiączki

Jak twierdzą przedstawiciele firmy Pantone Color Institute, nowy kolor ma zachęcać do pozytywnych, spontanicznych rozmów wokół menstruacji, bez względu na płeć.

Pantone wprowadza nowy odcień - period

Pantone Color Institute wypuścił właśnie nowy kolor. Nazywa się period. Nowy odcień czerwieni jest wyjątkowy, energetyczny, pobudzający i wyzwalający. Ma się kojarzyć pozytywnie, bo to kolor krwi menstruacyjnej. Wprowadzenie periodu w paletę Pantonu jest częścią większej kampanii, która ma odczarować tabu związane z miesiączką.

" Ten kolor ma zachęcać do pozytywnych, spontanicznych, otwartych rozmów wokół menstruacji, to kolor, który daje pewność siebie i odwagę do podjęcia właśnie takich tematów, bez względu na płeć. "

– pisze w komunikacie Laurie Pressman, wiceprezeska Pantone Color Institute.

Jakiś czas temu do Pantone Color Institute zgłosiła się szwedzka marka medyczna Intimina. Firma zajmuje się między innymi produkcją kubeczków menstruacyjnych i innych akcesoriów z zakresu zdrowia intymnego. Intimina zwróciła się do Pantone prosząc o opracowanie niestandardowego koloru do globalnej kampanii mającej podnosić świadomość tematu menstruacji i normalizować jego postrzeganie.

Nowa barwa powstała w wyniku współpracy Pantone, Intimina oraz ginekologa. Do jej zaprojektowania wykorzystano także publikacje z "Medical News Today". Pantone podkreśla, że barwa określona mianem period, nie jest jednak dokładnym obrazem krwi menstruacyjnej i że jest to jedynie wizualny identyfikator czerwonego odcienia.

" Mimo faktu, że miliardy ludzi doświadcza menstruacji, historycznie jest ona traktowana jak coś, co nie powinno być widziane i o czym nie powinno się publicznie rozmawiać. Jeśli przyjrzymy się popkulturze, przedstawienie okresu waha się od zupełnie nieprawdziwego i mało empatycznego, do robienia z niego przedmiotu żartów i szyderstw. Dość tego. Mamy rok 2020. Czas, żeby okres przestał być postrzegany jako prywatna sprawa albo negatywne doświadczenie. Czas wywołać do tablicy osoby, które próbują utrwalać piętno wokół okresu. Oraz te, które z niego szydzą. Czas, żebyśmy zjednoczyli się i wspierali pozytywne podejście do okresu oraz zadbali o to, żeby był on widoczny i słyszalny. "

- powiedziała Danela Zagar, global brand manager marki Intimina.

W ranach kampanii Seen + Heard marka Intimina przekazała darowiznę na rzecz organizacji charytatywnej ActionAid, która wspiera dziewczęta i kobiety żyjące w ubóstwie.

