Papież Franciszek przewidział koronawirusa i koniec świata. Przerażająca przepowiednia spełnia się na naszych oczach?

Istnieje wiele przepowiedni dotyczących końca świata, papiestwa i Kościoła. Wielu interpretatorów uważa, że papież Franciszek jest ostatnim papieżem zapowiedzianym jeszcze przed wiekami. Wielcy mistycy zgodnie twierdzili, że przyjdą złe czasy, w których świat ogarnie zamęt. Często ten moment w historii ludzkości łączony jest z ostatnim papieżem lub faktem, że na świecie będzie aż dwóch papieży.

Straszna przepowiednia papieża Franciszka

W 2014 roku na Placu Świętego Piotra papież Franciszek wygłosił kazanie, które w obecnych czasach ma szczególną wymowę i zwraca uwagę wiernych na całym świecie.

" Bóg przygotowuje nowe miejsce zamieszkania i nową Ziemię, na której będzie trwać sprawiedliwość, a błogosławieństwo zaspokoi wszelkie pragnienia pokoju, które powstają w ludzkim sercu. (…) Na koniec będziemy twarzą w twarz z Bogiem. Wspaniale jest myśleć o niebie, prawda? Wszyscy tam będziemy, wszyscy, to jest piękne i daje nam siłę. "

Wiele osób jest głęboko przekonanych o tym, że papież Franciszek, mówiąc o "nowej Ziemi" zapowiedział koniec świata. Według części interpretatorów słowa, jakie wówczas wypowiedział Jorge Mario Bergoglio, miały nawiązać do przepowiedni św. Malachiasza.

Straszne proroctwa dotyczące ostatniego papieża

Obecnie panujący papież Franciszek przez wielu badaczy przepowiedni uważany jest za ostatniego w historii. Franciszek jest 112. papieżem. Według wizji świętego Malachiasza, którą duchowny miał w 1139 roku, aktualnie panująca głowa Kościoła jest ostatnią.

" Piotr Rzymianin, który będzie paść owce podczas wielu cierpień, po czym miasto siedmiu wzgórz [Rzym] zostanie zniszczone i straszny Sędzia osądzi swój lud. "

- czytamy w przepowiedni świętego Malachiasza

Podobnego zdania był Nostradamus, który twierdził, że tron papieski ostatni papież będzie "dzierżył w strasznym bólu".

Królowa Saba prorokowała zaś, że czasy ostateczne nadejdą, gdy Stolicę Piotrową będzie zamieszkiwać dwóch namiestników:

" W tych dniach na stolicy Mesjasza papież Piotr będzie siedział, drugi z rodziny Rzymianin. Święty Apostoł Pański pierwszym papieżem będzie, który zacznie paść trzodę Chrystusa, a Piotr drugi reszty dokona. Po nim już żadnego papieża nie będzie. "

Niecodzienne zachowanie papieża Franciszka

Tymczasem światowa prasa 16 marca 2020 roku podała informację o nagłej, zupełnie niespodziewanej pieszej wędrówce Papieża Franciszka do bazyliki Santa Maria Maggiore:

" Papieska wizyta miała charakter prywatny i Ojciec Święty idąc pieszo wzdłuż Via del Corso, dotarł do kościoła San Marcello al Corso, gdzie znajduje się cudowny Krucyfiks, który w 1522 r. był niesiony w procesji przez dzielnice miasta, aby ustała w Rzymie „Wielka zaraza” "

– wyjaśnił dyrektor watykańskiej Sala Stampa, Matteo Bruni.

Ojciec Święty prosił o ustanie pandemii dotykającej Włochy i cały świat, błagał o uzdrowienie wielu chorych, pamiętając o licznych ofiarach minionych dni. Papież modlił się także za ich rodziny i przyjaciół o pocieszenie oraz umocnienie, pracowników służby zdrowia, lekarzy, pielęgniarki i pielęgniarzy oraz do tych, którzy w tych dniach swoją pracą zapewniają społeczeństwu funkcjonowanie – czytamy w komunikacie rzecznika prasowego Stolicy Apostolskiej.

W piątek, 27 marca 2020 roku papież Franciszek na pustym placu św. Piotra udzielił błogosławieństwa "Urbi et orbi". W normalnych okolicznościach papież udziela go tylko dwa razy do roku – na Boże Narodzenie i Wielkanoc.

Przed bazyliką św. Piotra zostały ustawione dwie szczególnie ważne zabytki kojarzące się ze straszliwymi epidemiami i masową śmiercią: ikona "Salus populi Romani" (Zbawienie ludu rzymskiego) z bazyliki Santa Maria Maggiore oraz cudowny krucyfiks z położonego nieopodal niej kościoła San Marcello al Corso.

Cudowna ikona według tradycji miała ogromny wpływ na zakończenia morowej zarazy w 539 roku. Modlił się przed nią również w 1837 roku papież Grzegorz XVI w czasie epidemii cholery. XIV-wieczny krucyfiks z naturalnej wielkości rzeźbą Jezusa był niesiony przez miasto w czasie zarazy w 1522 roku. Gdy po 16 dniach nieustannej procesji krzyż dotarł do bazyliki św. Piotra, zaraza ustała.

