Papua Nowa Gwinea: plemię odciętych palców. Przerażający zwyczaj okaleczenia kobiet

Dolina Baliem leży w zachodniej części Papui Nowej Gwinei. O jej istnieniu i zamieszkujących tu plemionach zachodnia cywilizacja dowiedziała się stosunkowo niedawno. Pierwsze wyprawy w ten rejon świata odbyły się dopiero na początku XX wieku.

Nowoodkryte tereny opisał Richard Archbold po wyprawie zoologicznej w 1938 roku, podczas której dostał się do Baliem samolotem wyczarterowanym z Jayapura w Indonezji. Jednak zwyczaje ludzi zamieszkujących te tereny zostało opisane dopiero 30 lat później. Po raz pierwszy zrobił to Peter Matthiessen w książce "Under the Mountain Wall".

Szokujące tradycje i zwyczaje Papuasów

Papuasi słyną z wielu dziwnych zwyczajów. Kobiety karmi piersią nie tylko własne dzieci, ale także młode hodowlanych zwierząt w tym przede wszystkim świń. Mężczyźni płacą za przyszłą żonę świniami i przez całe życie nie pracują.

Kobiety nawet tuż przed porodem rąbią drewno i dźwigają ciężary. Niektóre plemiona mumifikują swoich przywódców, a ciała przechowują w chatach. Zdarza się, że mumie mają 200–300 lat i nadal "mieszkają" wśród swojej społeczności.

Papuasi mieszkający na obszarach górskich noszą wydrążone owoce tykwy zamiast majtek. Poza przyrodzeniem w tykwie noszą także wszystkie przydatne na co dzień przedmioty. Jako formę wymierzania sprawiedliwości stosowano do niedawna kanibalizm. Jeśli ktoś został uznany za winnego, zostawał zabity i zjedzony.

Przerażające, krwawe rytuały plemienia Dani

Dolinę Baliem w Papui Nowej Gwinei zamieszkuje plemię Dani. Lud rodem z epoki kamienia łupanego podejrzewany jest o kanibalizm, a makabryczne i przerażające rytuały jego członków mrożą krew w żyłach całego cywilizowanego społeczeństwa.

Wiele zwyczajów Dani jest szokujące, jednak za najbardziej makabryczny uchodzi rytuał, podczas którego okaleczane są kobiety. Przerażający zwyczaj polega na odcinaniu palców kobietom po śmierci ich bliskich.

Gdy umiera męski członek rodziny, wszystkie najbliższe mu kobiety: żona, matka i córki – na znak żałoby pozbawione są palca. Amputacji bez znieczulenia dokonuje głowa rodziny za pomocą specjalnej gilotyny lub po prostu siekiery. Odcięty palec zostaje spalony, a popiół przechowuje się w specjalnych miseczkach. Większość starszych kobiet w tym regionie świata ma u obu rąk wyłącznie kikuty palców.

Dani wierzą, że tego typu cierpienie pozwala pokazać smutek, ale i oczyszcza duszę.

