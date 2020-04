Parafia z Mierzyna przeznaczyła pieniądze na budowę kościoła na zakup respiratorów. „Nie miejcie mi tego za złe”

Koronawirus SARS-CoV-2 jest globalnym problemem; z epidemia walczy praktycznie każdy kraj na świecie. System ochrony zdrowia zmaga się wszędzie z dokładnie takimi samymi problemami: brakiem sprzętu i wyposażenia.

W Polsce do walki o doposażanie szpitali włączyła się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która dzięki wpłatom na Fundusz Interwencyjny praktycznie codziennie informuje o nowych zakupach sprzętu.

WOŚP przekazał kolejne wsparcie dla lekarzy. Respiratory już w drodze do szpitali

Przykład tego, jak powinno się pomagać bliźnim w potrzebie dal proboszcz parafii w Mierzynie, który kwotę zebrana na budowę nowego kościoła przeznaczył na zakup dwóch respiratorów.

Ks. Zbigniew Wyka, proboszcz parafii w Mierzynie, w komunikacie dla wiernych wytłumaczył, że życie ludzkie jest bezcennym darem, które należy chronić. Duchowny przeprosił też parafian, którzy jego decyzją mogli poczuć się urażeni.

Chciałem również Was Kochani powiadomić, że podjąłem decyzję i proszę nie miejcie mi tego za złe, że z konta budowy kościoła, na którym uzbierało się trochę pieniędzy poprosiłem odpowiedzialnych za nie by przeznaczyć kwotę 69 120 na zakup dwóch respiratorów dla Szpitala Klinicznego nr 1, przy Unii Lubelskiej. Dlaczego tak zrobiłem - bo budowa nieco i tak poczeka ze względu na epidemię, a życie ludzkie jest bezcennym darem, życie każdego z Was Kochani i przepraszam jeśli nie tak postąpiłem. "