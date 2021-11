Parker Wirght powrócił. Twórca przerażających filmów uznanych za przepowiednie nagrał nowe wideo

Parker Wirght, twórca tajemniczych filmów 11B 3 1369 oraz 11B X 1371, powraca. Niektórzy uważają, że Parker Wright przepowiedział zamachy w Paryżu z dnia 13.11.2015 roku oraz epidemię koronawirusa. Co tym razem chce nam przekazać?

Parker Wirght powrócił

Codziennie na You Tube umieszczanych jest kilkaset tysięcy filmów. I jak doskonale zdajecie sobie sprawę, platforma to nie tylko rozrywka, kanały modowe, makijażowe czy lifestyle'owe. Możecie tam również znaleźć miliony tutoriali na wszystkie możliwe tematy, testów praktycznie wszystkiego, ale też filmów, po których zjeży się Wam włos na głowie i które dosłownie wgniotą Was w fotel.

Jednym z twórców, którzy dzielą się ze światem swoim przekazem za pośrednictwem tej popularnej platformy jest uchodzący za jednego z najbardziej tajemniczych youtuberów, Parker Wirght.

Kim jest Parker Wirght?

Cała historia ma swój początek 12 października 2015 roku, kiedy to John-Erik "Johny" Krahbichler, założyciel i redaktor szwedzkiego bloga GadgetZZ, opublikował, jak sam to określił, "okropne puzzle", które otrzymał pocztą. Koperta, stemplowana w Warszawie i adresowana do "Johny'ego K." nie zwierała adresu zwrotnego a jedynie "naprawdę dziwną płytę", na której napisano ciąg znaków alfanumerycznych wystarczająco długi, aby wymagał dwóch linii. Dziennikarz początkowo zakładał, że jest to klucz produktu. Byłao to jednak pierwsze publiczne wystąpienie Parkera.

Twórca tajemniczych filmów "11B-3-1369" oraz "11B-X-1371", o których stało się naprawdę głośno za sprawą zawartych w nich rzekomych przepowiedni, został okrzyknięty internetowym prorokiem XXI wieku. Pierwszy z filmów ukazał się 30 września 2015. Występował w nim Doktor Plagi, który za pomocą ukrytych szyfrów przepowiedział podobno zamachy w Paryżu z dnia 13 listopada 2015 roku. Cały nieco ponad dwuminutowy film kręcony był w Polsce, w byłym Sanatorium Zofiówka pod Otwockiem. Odszyfrowane treści ukazują daty, współrzędne GPS, a także zdjęcia torturowanych i okaleczonych ludzi. Trzy miesiące później, ktoś używający nazwiska Parker Warner Wright, przyznał się, że to on jest twórcą filmu i wydał kolejny film "11B-3-1369".

Trzecia część historii pokazuje tym razem dyktatora. Aby zrozumieć, choć część przesłania, należy odtworzyć ścieżkę dźwiękową od tyłu. Według interpretacji film jest przepowiednią zamachu na kogoś, kto stoi na czele władzy, ewentualnie upadku jakiejś światowej organizacji lub całego państwa. Treść nawiązuje do rymowanki "Remember, remember the fifth of November" związanej z nieudanym zamachem zorganizowanym w Londynie 5 listopada 1605 roku przez grupę angielskich spiskowców a mającym na celu zabójstwo króla Anglii i Szkocji Jakuba I. Znów widzimy w nim postać w kostiumie używanym przez lekarzy podczas średniowiecznej epidemii dżumy a jak wynika z opisu miejscem nagrań była Aokigahara.

Jakiś czas po tym, jak spekulacje na temat filmów i ich twórcy nieco ucichły, na Twitterze powstało konto pod nazwą Parker Warner Wright. Ktoś przyznal się ze jest autorem nagrań a na dowsód pokazał maski z filmów. Niestety nie była to jedyna osoba w Internecie aktywnie podającą się za autora.

Czy Parker Wirght przepowiedział zamachy z 2015 i koronawirus?

Internauci łamiący szyfry zagadkowego Parkera Wirghta na nagraniu z Otwocka, znaleźli szyfr o treści 2015 THERE WILL BE THREE. Powiązali to z faktem, że w roku 2015 były 3 piątki trzynastego. Trzeci z nich wypadał na 13 listopada. Tego dnia miały miejsce krwawe ataki terrorystyczne w Paryżu.

Niektórzy użytkownicy Reddit sądzą, że kostiumy użyte w filmach to nawiązanie do bioterroryzmu. Jedna z wiadomości w postaci tekstu jawnego brzmi:

Orzeł=zainfekowany, będzie rozprzestrzeniać swoją chorobę. My jesteśmy antywirusem, będziemy chronić ludzkość.

W filmie umiejscowionym w lesie Aokigahara w Japonii, opublikowanym 7 kwietnia 2019 roku, znalazł się jeszcze jeden zaskakujący przekaz. Osoby aktywnie rozszyfrowujące zagadki Parkera zauważyły, że rok 1371, który występuje w nazwie jednego z filmów, może mieć swoje znaczenie. W tym czasie w Europie panowała czarna śmierć.

Parker Wirght powraca

8 listopada 2021 na kanale Parkera Wrighta pokazał się kolejny film. "The Trigger" jest również biało — czarny i utrzymany w przerażającej konwencji horroru. Przedstawia między innymi kobietę w masce gazowej i nocnej koszuli, która odprawia jakiś skomplikowany rytuał. Internauci jeszcze nie rozszyfrowali zawartego w nim przekazu.

Film może zawierać przekaz podprogowy. Oglądasz go na własną odpowiedzialność!

