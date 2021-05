Parodia "365 dni" to najlepsze, co dzisiaj zobaczycie. Tak wygląda prawdziwe życie [WIDEO]

Nawet jeżeli nie oglądaliście tego filmu, to na pewno wiecie, o co chodzi w filmie "365 dni". Produkcja powstała na podstawie książki Blanki Lipińskiej, w której poznajemy losy Polki porwanej przez szefa sycylijskiej mafii. Daje jej 365 dni, żeby kobieta go pokochała. Kiczowaty film zebrał nagrody w konkursach na najgorsze filmy ubiegłego roku - Złote Maliny i Węże, zresztą to było do przewidzenia. Produkcja nawet doczekała się ciekawej parodii, która stała się hitem internetu. Zobaczcie, czy i Was rozbawi ten filmik.

Parodia "365 dni" stała się hitem internetu. Tak wygląda prawdziwe życie [WIDEO]

Krótka parodia odtwarza jedną ze scen filmu, gdy pod prysznicem szef mafii chwyta Laurę za szyję i ją całuje. Pewien internauta postanowił to samo zrobić ze swoją dziewczyną, gdy ta myła akurat naczynia. Zamiast jednak pocałunku dostał miską po głowie.

Fanów filmu na pewno ucieszy wiadomość, że że trwają prace nad kontynuacją filmu. Będzie to adaptacją kolejnego tomu serii autorstwa Blanki Lipińskiej. Na razie nie podano daty premiery filmu.