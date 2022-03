Paryskie muzeum figur woskowych usunęło podobiznę Putina. Kto go zastąpi?

Muzeum figur woskowych Grévin jest obok Luwru i Wieży Eiffla jednym z największych turystycznych przebojów Paryża. Znajduje się w nim wiele podobizn znanych polityków, sportowców, aktorów, piosenkarzy i artystów. Od wczoraj nie ma wśród nich Putina.

W proteście przeciwko inwazji Rosji na Ukrainę paryskie muzeum usunęło figurę prezydenta Rosji, Władimira Putina. W miniony weekend turyści uszkodzili eksponat.

- poinformował we wtorek radiu France Bleu dyrektor muzeum Yves Delhommeau.

Dzisiaj nie jest już możliwe przedstawianie takiej postaci jak on... Po raz pierwszy w dziejach muzeum wycofujemy pomnik z powodu trwających obecnie wydarzeń historycznych. [...] Biorąc pod uwagę to, co się stało, my i nasi pracownicy nie chcemy codziennie poprawiać jego włosów i wyglądu