Paryskie ulice znowu trafiły pod okupację hitlerowców. Wszystko przez koronawirusa

Przemysł filmowy już odczuł milionowe straty z powodu pandemii koronawirusa. Nie tylko dlatego, że zamknięto kina i przeniesiono na bliżej nieokreślony czas premiery wielkich hitów. Wstrzymano również prace na wielu planach zdjęciowych. Jednym z filmów, który doświadczył takiej sytuacji, jest wojenna czarna komedia "Adieu Monsieur Haffmann". Mieszkańcy okolicy, w której powstawały zdjęcia do filmu, od jakiegoś czasu utknęli w 1941 roku.

Koronawirus - Paryż znowu w czasach okupacji

Jak donosi The Guardian, dwie paryskie ulice od jakiegoś czasu wyglądają dokładnie jak 77 lat temu. Wszystko za sprawą przerwanych zdjęć do najnowszego filmu Freda Cavayé. Francja wprowadziła bardzo restrykcyjne przepisy, dotyczące kwarantanny. Mieszkańcy mogą wychodzić jedynie w razie pilnej potrzeby. W innym wypadku dostają wysokie mandaty. Podobnie jest we Włoszech i Hiszpanii.

Traf chciał, że zdjęcia do "Adieu Monsieur Haffmann" miały miejsce w dzielnicy, która została wyłączona z normalnego funkcjonowania. Plan zdjęciowy odbywał się dokładnie na Rue Berthe i Rue Androuet w paryskiej dzielnicy Montmartre. Budynki stojące przy tych ulicach zostały ozdobione dekoracjami symulującymi fasady sklepików i zakładów usługowych z 1941 roku. Nie zabrakło też nazistowskiej propagandy i tabliczek z informacjami na temat deportowanych do obozów zagłady Żydów.

Zdjęcia z opuszczonego planu zdjęciowego na Twitterze zamieścił Tim McInerney - wykładowca pracujący w Paryżu, który jest również współprowadzącym podcastu Irish Passport.

" Na wypadek, gdyby paryska kwarantanna nie była wystarczająco dezorientująca: moja okolica została wykorzystana jako plan zdjęciowy do filmu, kiedy uderzyła epidemia. Teraz cała przecznica cofnęła się do 1941 roku. "

Mieszkańcy ulic zmagają się nie tylko z epidemią koronawirusa, ale również z nieplanowaną podróżą w czasie do okresu okupacji we Francji. Dekoracje pozostaną na miejscu do czasu powrotu ekipy na plan zdjęciowy. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa przerwa w zdjęciach do filmu.

"Adieu Monsieur Haffmann" - kiedy premiera?

Film jest adaptacją słynnej sztuki o Josephie Haffmannie - żydowskim jubilerze mieszkającym w Paryżu podczas nazistowskiej okupacji. Mężczyzna ukrywa się na strychu swojego sklepu, by uniknąć aresztowania przez hitlerowców. Planowana data premiery "Adieu Monsieur Haffmann" została wyznaczona na 20 stycznia 2021 roku. Obsuwa na planie zapewne wydłuży czas oczekiwania na film.

