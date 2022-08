Pasażer samolotu oglądał porno podczas podróży. Internet nazwał go "świniakiem"

Pasażer samolotu oglądał porno w trakcie podróży

Jak podaje O2.pl, zdjęcie z lotu linią United Airlines udostępniła inna pasażerka samolotu, niejaka Debbie Lagolf. Ta napisała na Instagramie, że na pokładzie były oczywiście również dzieci, ale z jej relacji wynika, że mężczyzna kompletnie się tym nie przejmował.

Podpisała swoje zdjęcie słowami:

Serio mordeczko? Zdajesz sobie sprawę, że jesteś w samolocie z dziećmi?

Ku zaskoczeniu absolutnie nikogo, zdjęcie zniesmaczyło niektórych użytkowników mediów społecznościowych. W komentarzach możemy czytać dość wymowne "Co za świniak...", a jego zachowanie zostało jednogłośnie uznane za obrzydliwe. Dobrze, że nie poczuł się całkowicie jak w domu i nie zaczął sobie jeszcze robić dobrze - to już byłoby całkowicie chore (a i przy okazji karalne).

Co jest dodatkowo smutne, to fakt, że nie jest to odizolowany przypadek - po krótkim researchu możemy znaleźć sporo opowieści pasażerów, w których opowiadali, jak inni ludzie podczas dłuższych lotów odpalali sobie filmy dla dorosłych. Co ciekawe, najczęściej problem ten dotyczył właśnie wspomnianego United Airlines.

Problem zaczął być na tyle dotkliwy (na szczęście metaforycznie, a nie fizycznie), że UA trafiło nawet na listę Narodowego Centrum ds. Wyzysku Seksualnego (NCOSE). Ta ma na celu nazwanie i zawstydzanie firm, które "ułatwiają wykorzystywanie seksualne" w USA. To jedyna linią lotnicza, która znalazła się na liście.

Z tej okazji, United Airlines zostało zmuszone do przeprowadzenia wśród swoich stewardess i stewardów ogólnego szkolenia dot. prawidłowego zachowania w sytuacji, gdy jeden z pasażerów zaczyna oglądać porno. Jak widać przyniosło całkiem marne skutki.

PS. Chyba nie musimy pisać, żebyście nie oglądali pornosków podczas lotów, prawda?