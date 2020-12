Paszporty Polityki 2020: Kto został nominowany w kategorii muzyka i film?

Poznaliśmy nominację do Paszportów Polityki 2020. Prestiżowe nagrody zostaną przyznane już w styczniu przyszłego roku.

W styczniu 2021 roku poznamy 28. laureatów prestiżowej nagrody Paszporty Polityki. Wyróżnienia zostaną przyznane w siedmiu kategoriach: film, teatr, literatura, muzyka popularna, muzyka poważna, sztuki wizualne oraz kultura cyfrowa. Wiemy już, kto został nominowany za dokonania w 2020 roku.

Paszporty Polityki 2020: Kto ma szansę na nagrodę?

Mijający rok nie był łaskawy dla branży kulturalnej, dlatego również Paszporty Polityki będą wyjątkowe. Ze względu na pandemię większość artystów musiała zmienić, odwołać lub przełożyć swoje plany twórcze, jednak mimo to 2020 rok nie kończy się bez sukcesów.

Zamknięte kina i sytuacja epidemiologiczna w Polsce nie przeszkodziły pobić rekordów frekwencyjnych. Udało się to Janowi Holoubkowi i filmowi "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy". Z kolei nominacja dla feministycznego duetu Siksa na tle strajków, które objęły całą Polskę, wydaje się oczywistym wyborem.

Organizatorzy plebiscytu zapowiedzieli, że ze względu na trudną sytuację artystów, przyznawane nagrody będą wyższe i trafią po raz pierwszy w historii do wszystkich nominowanych. Ponadto powstała dodatkowa kategoria wyróżnienia - Kultura Zdalna, która zostanie przyznana "za działania, które szczególnie skutecznie zbliżyły twórców i ich publiczność, w błyskawicznej reakcji przenosząc działania do sfery wirtualnej. Jak co roku, Polityka przyzna także laur Kreatora Kultury, który trafia w ręce najwybitniejszych twórców.

Aktualnie nie wiadomo jak będzie wyglądała gala Paszportów Polityki. Laureatów poznamy 12 stycznia 2021 roku.

Paszporty Polityki 2020: Nominacje

FILM:

Maciej Cuske

Piotr Domalewski

Jan Holoubek

TEATR:

Maciej Pesta

Jędrzej Piaskowski i Hubert Sulima

Teatr 21

LITERATURA:

Igor Jarek

Mira Marcinów

Patrycja Sikora

SZTUKI WIZUALNE:

Małgorzata Mirga-Tas

Karol Palczak

Joanna Piotrowska

MUZYKA POWAŻNA:

Ania Karpowicz

Krystian Lada

Martyna Pastuszka

MUZYKA POPULARNA:

1988

Marek Pędziwiatr

Siksa

KULTURA CYFROWA: