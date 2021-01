Paszporty Polityki 2020 rozdane! 28. gala wręczenia nagród za niezwykłe dokonania kulturalne odbyła się 26 stycznia 2021 roku. Którzy artyści i przedstawiciele szeroko pojętej kultury otrzymali wyróżnienia?

Nie ma chyba większego wyróżnienia w polskim świecie kultury niż Paszporty Polityki. Zainicjowane przez Zdzisława Pietrasika przedsięwzięcie od 1993 roku służy wyróżnieniu osób, które w ciągu minionych 12 miesięcy zasłużyły się w różnych dziedzinach kulturalnych. Jury po raz 28. postanowiło różnego rodzaju twórców za "nieuleganie modom i środowiskowym naciskom, uważnego wysupływania najbardziej wartościowych dokonań, ale i z przekonania, że młoda kultura jest dobrem, które należy wspierać i promować".

Mimo pandemii koronawirusa, w 2021 roku również udało się zorganizować galę i nagrodzić osoby, które najbardziej na to zasługiwały. Z tego powodu wprowadzono też nową kategorię - Kultura zdalna. Oto pełna lista laureatów Paszportów Polityki 2020:

To nagroda za przedstawienia uczące wrażliwości na to, co nieoczywiste. I dawanie każdym z nich wspaniałego przykładu praktykowania różnorodności, włączania i współpracy.