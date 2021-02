Paweł Passini jest cenionym polskim reżyserem teatralnym. Został laureatem Nagrody imienia Konrada Swinarskiego oraz był dwukrotnie nominowany do Paszportów "Polityki". Ostatnio pojawiły się oskarżenia pod jego adresem o molestowanie seksualne. Passini postanowił się wytłumaczyć z zarzucanych mu czynów.

Paweł Passini oskarżony o molestowanie seksualne aktorek

Jak podaje "Gazeta Wyborcza" kilka kobiet współpracujących z Passinim zarzuca mu molestowanie seksualne. Dyrektor neTTheatre został oskarżony przez aktorki, które wymieniły się swoimi doświadczeniami i postanowiły nagłośnić sprawę. Do molestowania miało dość w 2019 roku na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu.

Według słów czterech studentek, podczas prób dochodziło do nieprzyjemnych zachowań Passiniego. U Moniki wywołało to depresję reaktywną. Joannę podczas prób odbywających się nocą reżyser nagabywał do rozebrania się do naga. Agata była nakłaniana do symulowania masturbacji. Małgorzata, która jako pierwsza odważyła się wyciągnąć sprawę na światło dzienne, miała założyć krótką prześwitującą halkę z dużym dekoltem, nie mając przy tym na sobie bielizny. Kobieta skomentowała sytuację w rozmowie z Igą Dzieciuchowicz.

Miałam na sobie biustonosz sportowy, wycięte majtki i krótkie spodenki. Wiedziałam, że będę tańczyć, chciałam, by było mi wygodnie. Zaprezentowałam się w tym stroju reżyserowi. Passini zapytał mnie, co mam pod spodem. Miałam bieliznę. Kazał mi ją ściągnąć. Sprzeciwiłam się. Tłumaczyłam, że ta sukienka niczego nie zasłania i będę naga. Wtedy kazał mi się ubrać i zarządził, że idziemy na papierosa. Sam palił marihuanę. (...) Potem krążył nade mną, sapał i mówił, że mam piękne ciało Amazonki. Kazał szerzej otwierać biodra, bardziej się wyginać.

Aktorka finalnie zdjęła biustonosz, ale udało się jej pozostawić majtki. Została jednak zmuszona do kłamstwa, bo powiedziała reżyserowi, że nie może zdjąć bielizny, gdyż ma okres. W trakcie próby reżyser kazała jej ściągnąć sukienkę. Po wszystkim Małgorzata zadzwoniła do przyjaciółki i rozpłakała się do słuchawki. Kobieta skonfrontowała powyższą relację władzami uczelni. Dziekan wydziału Teatru Tańca w Bytomiu powiedziała studentce wprost, że jej nie wierzy w całe zajście.

Inna kobieta miała podobne doświadczenia z Passinim. Wyznała, że próby odbywał się w nocy w zamkniętej na klucz sali. Reżyser miał nagrywać ćwiczącą aktorkę bez wyrażenia jej zgody.

Odbyło się siedem prób nocnych, w których tańczyłam nago w półmroku. Trwały po kilka godzin. Reżyser nie proponował przerw na picie czy toaletę.

Na tym się jednak nie skończyło, bo zdaniem studentki Passini wysyłał do niej nocne SMS-y o jednoznacznej treści. Kobieta wyznała, że czuła przekroczenie granicy, ale bała się stanowczo zareagować. Uważała bowiem, że reżyser jest się w stanie na niej odegrać lub jej zaszkodzić.

Inne aktorki współpracujące w 2019 roku z Passinim również oskarżyły go o niewłaściwe zachowanie. Jedna twierdzi, że artysta proponował jej zażycie narkotyków, by "pozbyć się zahamowań". Według słów studentek oskarżających Passiniego o molestowanie wielokrotnie dochodziło do sytuacji, w których twórca zapraszał je na indywidualne nocne próby. Zawsze były to kobiety.

Paweł Passini oskarżony o molestowanie. Reżyser wydał oświadczenie

Twórca teatralny postanowił odnieść się do zarzucanych mu czynów. W tym celu napisał na Facebooku post, w którym opisał sytuację przygotowywanego spektaklu ze swojej perspektywy. Podważył też rzetelność dziennikarską Igi Dzieciuchowicz.

Passini wyraził sprzeciw wobec jakiejkolwiek formie przemocy i stwierdził, że jego paca nad spektaklem "Mały Las - Krótki Sen", będący parafrazą "Snu nocy letniej" Williama Shakespeara dotyczyła wykorzystywania aktorów w teatrze. Spektakl był pracą dyplomową i studenci mieli sami zaprosić Passiniego do współpracy. Reżyser nie ukrywa, że od dawna wykorzystuje nagość aktorów w swoich przedstawieniach. Nie zauważył też żadnego sprzeciwu podczas procesu twórczego. W poście widać również próbę zakwestionowania słów studentki oskarżającej Passiniego o molestowanie. Artysta potwierdził też, że władze Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego przeprowadziły dochodzenie w sprawie molestowania.

Reżyser podkreślił jednak, że nie chce bagatelizować, uczuć osób, z którymi współpracował, bo być może rzeczywiście mógł zachowywać się nie odpowiednio. Z oświadczenia wynika, że Passini w takich sytuacjach liczy na odzew aktorów, którzy czują się nie komfortowo. Według twórcy w przypadku pracy nad "Małym Lasem - Krótkim Snem" takich zgłoszeń nie było.

Jak zakończy się ta sprawa? Przekonamy się za jakiś czas.