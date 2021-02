Na początku lutego 2021 roku pojawił się artykuł w "Gazecie Wyborczej" na temat molestowania czterech studentek przez Pawła Passiniego - znanego polskiego reżysera teatralnego. Twórca wydał kolejne oświadczenie w tej sprawie, w którym przeprosił i zapowiedział, że wycofuje się z życia artystycznego.

Paweł Passini - nowe oświadczenie w sprawie molestowania seksualnego aktorek

8 lutego 2021 roku w artykule Igi Dzieciuchowicz pojawiły się wyznania czterech studentek z Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, które opowiedziały o traumie związanej z pracą z Passinim. Reżyser został oskarżony o szereg niewłaściwych zachowań, które według słów aktorek miały rozpocząć się jesienią 2019 roku podczas pracy nad spektaklem dyplomowym "Mały Las - Krótki Sen".

Tuż po publikacji artykułu Passini odniósł się do zarzucanych mu czynów, tłumacząc, że nigdy nie zamierzał stosować przemocy w pracy i nawet jeśli jego metody zostały tak odebrane, nie takie były jego intencje. 17 lutego 2021 roku na Facebooku Passiniego pojawił się kolejny wpis dotyczący tej sprawy.

Oświadczenie zaczyna się od słowa "Przepraszam". Nie oznacza to jednak, że Passini przyznał się bezpośrednio do zarzucanych mu czynów, bo nadal obiera narrację sugerującą, że jego czyny zostały mylnie odebrane. Zastrzega jednak, że zdaje sobie sprawę, iż jego postępowanie mogło wywołać traumę wśród młodych aktorek i bierze na siebie całą winę za zaistniałą sytuację. Reżyser zapowiedział też, że zawiesza swoją działalność artystyczną. Apeluje też, by nie atakowano z jego powodu Centrum Kultury w Lublinie - instytucji, z którą od lat jest związany zawodowo.

Paweł Passini - kim jest?

Paweł Passini to znany polski reżyser teatralny. Został laureatem Nagrody imienia Konrada Swinarskiego oraz był dwukrotnie nominowany do Paszportów "Polityki". Jest dyrektorem neTTheatre - jednego z pierwszych teatrów na świecie, który wystawia spektakle online. Cztery aktorki wyznały, że Passini wyzywał je, zmuszał do nagości i tańców o charakterze erotycznym, nagrywał bez ich zgody, organizował nocne próby sam na sam, a także wysyłał prywatne wiadomości po godzinach pracy. Do głosów krytyki Passiniego dołączyła również Marta Nieradkiewicz. Aktorka publicznie przyznała, że w przeszłości doświadczyła przemocy psychicznej i mobbingu ze strony reżysera.