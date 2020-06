„Pedofil mój lepszy niż twój”. Zobacz cover Kazika, zanim go usuną z sieci

Rozgoryczenie Kazika zaowocowało utworem, który zjednoczył osoby krytycznie odnoszące się do działań rządu. „Twój ból jest lepszy niż mój” to komentarz do sytuacji, do której doszło 10 kwietnia 2020 roku, gdy Jarosław Kaczyńskie bez problemu wjechał na teren cmentarza zamkniętego dla wszystkich innych z powodu epidemii.

O utworze zrobiło się głośno, gdy przebój wygrał listę przebojów „Trójki”, co doprowadziło do unieważnienia notowania i zarzutów dla prowadzących o sfałszowanie wyników. W sieci zawrzało, a utwór z miejsca stał się hymnem przeciwników PiS-su.

Kompozycja Kazika doczekała się przeróbki, która uderza w inne kontrowersyjne zachowanie osób związanych z obozem władzy: post Jacka Kurskiego, który chwalił się, że wygrał „pojedynek filmów o pedofilii” i że „Nic się nie stało” miało większą oglądalność w TV, niż „Zabawa w chowanego” braci Sekielskich.

W wersji stand-upera można usłyszeć kilka gorzkich słów nie tylko w sprawie ogłaszania sukcesu budowanego na oskarżeniach o pedofilie, lecz także na jakość pracy dziennikarskiej wykonanej na potrzeby „Nic się nie stało”.

Zadaliśmy Mieszkowi Minkiewiczowi pytanie „co artysta miał na myśli”. Oto, co odpowiedział nam stand-uper:

"

W swojej komedii zawsze przekładałem tematy obyczajowe nad polityczne i nie była to odosobniona postawa wśród stand-uperów. Rafał Pacześ w ostatnim wywiadzie z Wojewódzkim i Kędzierskim mówił, że unika polityki, bo dzieli ona publiczność. I to prawda, temat jest ciężki, ale coraz trudniej jest ignorować to, co się dzieje w polityce, tym bardziej, że weszła już z butami w rejony, w których do niedawna była nieobecna.

Byłem pod wielkim wrażeniem piosenki Kazika, bo odniosła się nie do starć wielkich politycznych sił, ale do bardzo wątpliwego moralnie epizodu. Sprawa z Kaczyńskim na zamkniętych Powązkach to nie jest jakiś arcyważny incydent dyplomatyczny – to było po prostu słabe. Człowieka trafia szlag od takiej postawy i własnej bezradności. Podobnie poczułem się, gdy zobaczyłem tweet Kurskiego porównujący i próbujący kategoryzować filmy o pedofilii. Całe to antagonizowanie – my i wy, lepsi i gorsi… Kazik złapał to idealnie i tutaj też to świetnie pasowało.

W zasadzie od ręki napisałem na Facebooku komentarz „Twój pedofil jest lepszy niż mój”. I pewnie na tym bym poprzestał, ale prawie natychmiast zadzwonił do mnie Michał Leja. Również był oburzony tweetem Kurskiego i to do tego stopnia, że chciał mu poświęcić najnowszy odcinek swojego internetowego show. Zaproponował mi napisanie piosenki i opublikowanie tego razem. Produkcja zajęła nam tydzień, a w tym czasie fraza „lepszy niż mój” stała się już memem… Jak widać, wielu ludzi także dostrzega ten podprogowy przekaz płynący do wielu dziedzin życia publicznego. To jest absurd – a zatem pierwszorzędne paliwo dla komedii. "