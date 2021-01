Rok 2020 zakończył się jak na ostatnie 12 miesięcy przystało - absurdalnie. Szczególnie w przypadku tych osób, które oglądały Sylwestra Marzeń przygotowanego przez TVP. Podczas imprezy wystąpił Pedro Santana - rzekomy gwiazdor, który okazał się kolejnym tworem publicznej telewizji pokroju fikcyjnego projektanta Christiana Paula.

Pandemia koronawirusa sprawiła, że rok 2020 był inny niż wszystkie. Inny niż wszystkie był również ostatni dzień minionych 12 miesięcy, a co za tym idzie również Sylwester oraz specjalny koncert przygotowany z tej okazji przez TVP. Podczas imprezy Sylwester Marzeń wystąpił Pedro Santana - wokalista przedstawiany jako gwiazdor. W rzeczywistości w ogóle nie jest osobą rozpoznawalną.

Śledztwo w sprawie Pedro Santany przeprowadziła Marta Najman - współtwórczyni kanałów na YouTube Napisy Końcowe i Spalmy to!. Okazuje się, że Telewizja Polska ponownie nagięła rzeczywistość jak w przypadku sławetnego wywiadu z nieistniejącym projektantem mody Christianem Paulem.

Na Twitterze Najman pojawiło się obszerne wyjaśnienie posunięcia dokonanego przez TVP.

Nie wiem, czy wiecie - ale TVP na Sylwestra Marzeń wymyśliło sobie artystę. Przed Wami - Pedro Santana i jego historia! Czytajcie dalej, będzie śmiesznie.

Jedną z gwiazd zaproszonych do TVP2 w tym roku był niejaki Pedro Santana. Wykonał utwór "Opa Opa", autorstwa szwecko-greckiego zespołu Antique. Pewnie znacie, to taki typowy letni radiowy szlagier, puszczany na potęgę w kurortach wypoczynkowych. No ale na scenie Pedro. Co nie zdziwiło mnie bardzo na tym etapie, bo sylwester rozpoczął się od coverowania Dua Lipy przez Cleo i Roksanę Węgiel, i generalnie śpiewanie coverów bardziej znanych ludzi przez artystów mających już własne kariery było w TVP na porządku dziennym.

No ale dobrze, kim jest ten Pedro i co takiego ma we własnym repertuarze, że TVP pogardziło? Szukam, szukam. No i nic. W sensie - NIC NIE MA. Bo Pedro nie ma kariery. Nie ma żadnego własnego utworu. Nie jest gwiazdą estrady ani absolutnie nikim rozpoznawalnym. Kim więc jest wykonawca? Pedro pochodzi z Wenezueli i próbował sił w greckiej edycji The Voice, ale nie zaszedł tam zbyt daleko. Był też w innym greckim talent show dla śpiewających ludzi, Final 4. I... To tyle. A, ma też kanał na YT, a tam 600 subów.

I nie piszę tego, żeby śmiać się z pana Pedro, broń borzu. Piszę to, bo kuriozalność TVP i kreowanie na gwiazdę osoby, która coverowała im Despacito w Jaka to melodia, więc teraz wystąpi na Sylwestrze - to jest ten poziom abstrakcji, co wymyślenie projektanta mody Christiana Paula. A mówimy o wydarzeniu przygotowywanym z pewnością od miesięcy, o wydarzeniu dla TVP na tyle ważnym, że braci Golec uroczyście wysyła balonem, by przekazali Ducha Sylwestra z Zakopanego do Ostródy. XD

I nie są w stanie wypełnić sylwestrowej ramówki ludźmi, którzy mają jakąkolwiek karierę? Nagrali cokolwiek, mają, chociaż jakąś płytę, jakąś piosenkę? Nie wiem, może chociaż zwycięzcą tego greckiego The Voice? Albo polskiego? Więc biorą losowego typa, którego NIKT nie zna? Nie mam pojęcia, o co tu chodzi, czy Pedro jest czyimś znajomym, czy to może jakiś scam oddolny, ktoś go komuś podsunął, a nikt potem nie sprawdzał? Nie wiem, nie mieści mi się to w głowie, bo wiecie - mnie sprawdzenie tego wszystkiego zajęło może z godzinę. I no, ta kropka nad i. Strona TVP, gdzie nawet nie napiszą, że artysta Pedro Santana wykonał cover Antique. Nie. Wykonał "swój najbardziej rozpoznawalny utwór"! WTF.

Na tym tle Polsat, który jako światowej sławy tenora sprzedaje nam Czadomana w kostiumie Bocellego to wysokiej klasy przedsięwzięcie artystyczne. Przynajmniej Czadoman ma karierę. xD Epilog do Pedrogejt: otrzymałam info od czytelnika, że TVP przypisała Pedro autorstwo także innego utworu, którzy wykonał w dalszej części wieczoru - tym razem "Tic, Tic, Tac" zespołu Carrapicho. Poniżej screen z ich oficjalnej relacji: (Tak, tytuł napisali z błędem xD) W dodatku - ten nagłówek ze screena, który wrzucałam wyżej, już cichaczem poprawili - ale za to kłamstwo w ich relacji wisi dalej. GOOD JOB W TUSZOWANIU. XD