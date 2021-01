Pełnia Księżyca styczeń 2021: Gdzie i jak oglądać Wilczy Księżyc?

Pełnię Wilczego Księżyca będziemy obserwować pod koniec stycznia 2021. Będzie to pierwsza pełnia w tym roku.

Czym jest "Wilczy Księżyc"?

"Wilczym Księżycem" określa się pierwszą pełnię w danym roku. Ludowa nazwa tego zjawiska nawiązuje do wycia głodnych wilków, które było słychać w środku zimy. Inne nazwy tej pełni to Stary lub Lodowy Księżyc. Pełnia przez tysiąclecia było wykorzystywane przez ludzi m.in. do ustalania najlepszego momentu na uprawy i zbiory.

Gdzie i której godzinie będzie można oglądać pełnię Wilczego Księżyca 28.01.2021?

Pełnia Wilczego Księżyca wypada w tym roku 28 stycznia 2021 o godz. 20.18. Tego dnia Księżyc będzie znajdować się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce i będzie można go oglądać w całej okazałości. Do obserwacji pełni Księżyca nie będzie potrzebny żaden profesjonalny sprzęt, jednak zawsze możemy się wspierać choćby zwykłą lornetką. Oczywiście warto wybrać się za miasto, gdzie będziemy mogli w pełni podziwiać to wyjątkowe zjawisko.

Jakie nazwy noszą kolejne pełnie Księżyca?

Każda pełnia Księżyca ma swoją nazwę. Najczęściej jest ona związana z okresem w którym występuje. Nazywanie kolejnych pełni w roku to zwyczaj, który przyjął się w krajach anglosaskich i azjatyckich.

Styczeń - Pełnia Wilczego Księżyca

Luty - Pełnia Śnieżnego Księżyca

Marzec - Pełnia Robaczego Księżyca

Kwiecień - Pełnia Różowego Księżyca

Maj - Pełnia Kwiatowego Księżyca

Czerwiec - Pełnia Truskawkowego Księżyca

Lipiec - Pełnia Koźlego Księżyca

Sierpień - Pełnia Księżyca Jesiotrów

Wrzesień - Pełnia Księżyca Plonów

Październik - Pełnia Księżyca Myśliwych

Listopad - Pełnia Bobrzego Księżyca

Grudzień - Pełnia Zimnego Księżyca

Fazy księżyca w styczniu/lutym 2021

Faza Księżyca określa oglądaną z Ziemi część Księżyca oświetloną przez Słońce. Ponieważ Słońce oświetla zawsze (poza zaćmieniami) tylko połowę powierzchni Księżyca, jego fazy są rezultatem oglądania tej połowy pod różnymi kątami spowodowanymi różnymi położeniami Słońca, Ziemi i Księżyca względem siebie.

Pierwsza kwarta - 20 stycznia o godz. 22.03

Pełnia - 28 stycznia o godz. 20.18

Ostatnia kwarta - 4 lutego o godz. 18.38

Nów - 11 lutego o godz. 20.08

