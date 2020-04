Pentagon oficjalnie opublikował trzy nagrania UFO. Czy to dowód na istnienie kosmitów? [WIDEO]

Na oficjalnej stronie internetowej Pentagonu pojawiły się trzy nagrania UFO. Są to zarejestrowane przez amerykańską marynarkę wojenną niewyjaśnione przez naukowców zjawiska. Czy potwierdzają istnienie istot pozaziemskich?

UFO - Pentagon opublikował trzy nagarnia niezidentyfikowanych obiektów latających

Dziwne zjawiska na niebie od zawsze fascynowały ludzkość. Pojawiają się od niepamiętnych czasów w mitach, opowieściach i na dziełach sztuki pochodzących z różnych okresów historycznych.

Nauka ciągle nie jest w stanie powiedzieć dokładnie, czym są niezidentyfikowane obiekty latające. Teorii jest wiele - od złudzeń optycznych, przez dziwnie ukształtowane chmury, testowanie tajnego sprzętu wojskowego, po wizyty pozaziemskich statków kosmicznych. W sieci można znaleźć setki nagrań, na których widać dziwaczne kształty przemierzające niebo. Rzadko jednak trafiają na rządowe strony. W przypadku poniższych nagrań, tak właśnie się stało.

Entuzjaści zjawiska, jakim jest UFO, zapewne znają już powyższe nagrania. Nie są bowiem nowe i zostały jakiś czas temu zamieszczone w sieci przez byłego muzyka z zespołu Blink-182 - Toma DeLonge'a, który stworzył organizację To The Stars Academy. Tym razem materiały trafiły jednak na stronę Pentagonu, co oznacza, że są autentyczne.

Jedno z nagrań pochodzi z roku 2004. Dwa pozostałe zarejestrowano w 2015. Po raz pierwszy trafiły do sieci w latach 2017-2018 na mocy prawa Freedom of Information Act. Nie były jednak w żaden sposób autoryzowane przez rząd Stanów Zjednoczonych. Członkowie To The Stars Academy prawdopodobnie otrzymał materiały od Luisa Elizondo - byłego pracownika tajnej komórki Advanced Aerospace Threat Identification Program, którą zamknięto w 2012 roku. Program skupiał się na wyjaśnieniu zjawisk UFO. Obecnie Elizondo pracuje na rzecz o The Stars Academy.

Publikację nagrań uzupełniono oficjalnym oświadczeniem przedstawicieli rządu.

" Po dokładnej analizie departament stwierdził, że autoryzowane wydanie tych niesklasyfikowanych nagrań nie ujawnia żadnych wrażliwych informacji ani systemów i nie wpływa na późniejsze dochodzenia w sprawie wtargnięcia niezidentyfikowanych obiektów latających na wojskową przestrzeń lotniczą. (...) [Materiały zostały opublikowane] w celu wyjaśnienia wszelkich domysłów opinii publicznej na temat tego, czy krążący w internecie materiał filmowy był prawdziwy i jakie informacje się na nim znajdują. Zjawiska powietrzne obserwowane na filmach są nadal określane jako "niezidentyfikowane". "

Nadal nie wiadomo więc, co tak naprawdę zarejestrował wojskowy sprzęt. Istnieją jednak osoby z samej marynarki wojennej przekonane, że obiekty uchwycone na nagraniach były czymś paranormalnym. Jak podaje serwis The Cut, w 2017 roku David Fravor - emerytowany komandor amerykańskiej marynarki, wyznał, że 13 lat wcześniej uczestniczył w rutynowych szkoleniach, kiedy zobaczył jedno z powyższych zjawisk na własne oczy.

" Mogę wam powiedzieć, że uważam, iż to nie pochodziło z tego świata. Nie jestem szalony, nie piłem wtedy. To było... po osiemnastu latach latania widziałem prawie wszystko, co istnieje w tej dziedzinie, a to coś nie miało z tym nic wspólnego. "

W kwietniu 2019 roku marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych ujawniła, że nieautoryzowane opublikowanie trzech powyższych filmów z UFO, spowodowało opracowanie nowych wytycznych, według których piloci powinni zgłaszać obserwacje "nieautoryzowanych lub niezidentyfikowanych obiektów latających". Pięciu pilotów potwierdziło, że wielokrotnie widzieli UFO na Wschodnim Wybrzeżu. Istnieje szansa, że opublikowane przez Pentagon materiały są jedynie wierzchołkiem góry lodowej i nagrań niezidentyfikowanych obiektów latających jest znacznie więcej, ale nie mogą zostać upublicznione, ponieważ służą obecnie tajnym operacjom wojskowym. Udostępnione materiały wideo można pobrać TUTAJ.

