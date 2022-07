Perfumy Rammsteina w promocji w popularnej drogerii w Polsce. Ile kosztują?

W 2019 roku Rammstein wydał perfumy sygnowane własnym logo. Nazwa produktu związana jest z piosenką "Kokain", a zapach nawiązuje do twórczości zespołu.

Perfumy Rammsteina w promocji w popularnej drogerii w Polsce

W opisie produktu możemy przeczytać, że po otwarciu flakonika poczujemy zapach ognia, jak również heroiny i kokainy. Perfumy Rammsteina możemy właśnie kupić w promocji w jednej z popularnych drogerii w Polsce.

Rammstein Kokain Intense to woda perfumowana dla kobiet i mężczyzn. Nuty zapachowe: gasolina, skóra, bursztyn, nuty drzewne i irys.

- czytamy w opisie na stronie Rossmann.

Perfumy Rammstein w promocji. Ile kosztują?

Rossmann sprzedaje aktualnie wodę perfumowaną "Kokain Intense" o pojemności 75 ml w cenie 134,99 zł, zamiast 179,99 zł. Do wyboru mamy również wodę toaletową o pojemności 50 ml w cenie regularnej 89,99 zł. Promocja na wodę perfumową trwa od 27 czerwca do 15 lipca lub do wyczerpania zapasów.

Jednak na tym nie koniec zapachów od Rammstein. W oficjalnym sklepie zespołu możemy kupić inne zapachy inspirowane muzyką niemieckiej grupy. Wśród nich znajdują się "Seemann Intense", "Rosenrot", "Zwinger" oraz kilka wariantów zapachu "Kokain".

Rammstein w Polsce

Rammstein przyjedzie do Polski 16 lipca 2022 roku. Koncert odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie.