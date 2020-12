Pewien senator poprosił Netfliksa, aby ten był darmowy z powodu pandemii

Reprezentant Maine Angus King ma ciekawy sposób na zapobieganie rozprzestrzeniania się pandemii. Senator wystosował oficjalne pismo do różnych firm odpowiadających za platformy streamingowe i inne źródła domowej rozrywki. Z powodu lockdownów w różnych częściach świata, telewizja i serwisy pokroju Netfliksa zaczęły notować spore wzrosty zainteresowania. Jego zdaniem dostawcy tego rodzaju entertainmentu mogliby pójść jeszcze o krok dalej.

Według niego, udostępnienie swoich produktów za darmo na czas świąt pomogłoby w zapobieganiu kolejnych zarażeń - w końcu ludzie nie będą się pałętali po ulicach, jeżeli w domu będą mogli obejrzeć za darmo "Gambit Królowej", czy innego "The Mandalorian". Jak napisał sam King na swojej stronie internetowej:

Kiedy organizacje na terenie naszego kraju walczą z koronawirusem, odzywam się do was w celu przedyskutowania roli serwisów streamingowych w trakcie nadchodzącego sezonu świątecznego. Chciałbym zaapelować, aby wasze usługi przez najbliższe kilka tygodni były dostępne za darmo dla osób, które do tej pory się nie zarejestrowały. Potraktujcie to jako działanie pro-społeczne, które ma zachęcić ludzi do pozostawania w domach, zamiast podróżowania po kraju, co grozi drastycznym zwiększeniem liczby zarażonych.