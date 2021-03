Pewna firma postanowiła dać swoim pracownikom wolne z okazji premiery gry Monster Hunter

Japońska firma daje wolne swoim pracownikom z powodu premiery gry

Jak podaje portal Yahoo, Masaki Hiyama, właściciel i szef firmy produkującej materiały VR o nazwie Mark-on Co. Ltd., poinformował swoich pracowników o tym, że mają wolne 26 marca 2021 roku z powodu premiery gry Monster Hunter Rise.

Hiyama wyjaśnił w rozmowie z Yahoo, że kilku jego pracowników poprosiło o dzień wolny z okazji premiery gry, więc Hiyama postanowił pójść im na rękę i ogłosił wstrzymanie pracy całej firmy 26 marca. Jego ogłoszenie zdobyło na Twitterze ponad 180 tysięcy polubień:

Monster Hunter Rise to kolejna odsłona serii Monster Hunter, w której gracze polują na wielkie potwory, by pozyskiwać z nich rzadkie surowce. Chociaż fabuła w większości odsłon jest dość prosta, to cała magia gry polega na zapoznawaniu się z nowymi stworami oraz nauce tego, w jaki sposób mamy je pokonywać.

Monster Hunter Rise będzie pierwszą częścią serii, która zadebiutuje na Nintendo Switchu. Spekuluje się, ze będzie to jednocześnie największa premiera growa tego roku. Jak podaje Yahoo, Hiyama zdążył już otrzymać mnóstwo podziękowań od pracowników, a także słów podziwu od użytkowników Twittera.

Tak jak wspomnieliśmy, Monster Hunter Rise zadebiutuje już 26 marca 2021 roku na konsole Nintendo Switch.