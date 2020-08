Pewne miasteczko pozwało Netfliksa i Hulu. O co się rozeszło?

Według THR, w pozwie możemy przeczytać, że obydwa serwisy używają "bezprzewodowych źródeł dostępu zlokalizowanych na terenie miasteczka". To miałoby oznaczać, że miasteczku przysługuje 5% ich przychodu według teksańskiego prawa. Netflix i Hulu na razie nie odpowiedzieli na pozew.

Jak czytamy w pozwie opublikowanym przez THR:

"

Kiedy subskrybent Netfliksa chce skorzystać z usługi platformy, to dostawca internetu klienta połączy go do najbliższego serwera, aby zapewnić jak najlepszą jakość. Według Netfliksa to oznacza, że większość subskrybentów otrzymuje kontent prosto z serwerów lokalnych lub podłączonych do lokalnych serwerów. "