"Pezet: Muzyka Współczesna" trafi na HBO GO! Już wkrótce zobaczymy relację z koncertu

19 grudnia 2019 roku na warszawskim Torwarze miało miejsce podniosłe wydarzenie. Koncert Pezeta, promujący jego najnowszą płytę, odbił się szerokim echem i wywołał niemałe poruszenie. Dla tych, którym nie udało się zdobyć biletów, serwis HBO GO oferuje możliwość obejrzenia go online.

"Pezet: Muzyka Współczesna" - relacja z koncertu trafi na HBO GO

"Muzyka Współczesna - koncert premierowy" to coś, czego nie może przegapić żaden fan polskiego rapera. Wyjątkowy koncert, na który bilety rozeszły się w zaledwie 15 minut, wzbudził olbrzymie emocje. Jeśli nie mieliście okazji wziąć udziału w wydarzeniu, teraz możecie to nadrobić. Relacja z koncertu zawita w bibliotece HBO GO już 30 lipca 2020 roku.

Podczas koncertu Pezet, po 7-letniej przerwie, zaprezentował premierowo utwory ze swojej najnowszej płyty zatytułowanej "Muzyka Współczesna". Event szybko został okrzyknięty jednym z najważniejszych muzycznych wydarzeń minionego roku, a sama płyta zyskała już status platynowej.

Telewizyjna emisja na antenie HBO odbędzie się 15 sierpnia 2020 roku o godzinie 14:55.