Piasek pierwszy raz odniósł się do afery po swoich urodzinach. Fani spytali, czy obraził się na Nergala

Adam Nergal Darski lubi dzielić się swoją prywatnością z fanami za pośrednictwem Instagrama. Często publikuje relacje z treningów czy wyjazdów. Równie chętnie pokazuje fanom, w jaki sposób się bawi i świętuje. Nie było inaczej także, kiedy jego kolega po fachu, Andrzej Piaseczny obchodził swoje 50. urodziny.

Impreza stała się kandydatką do afery roku, chociaż odbyła się dopiero w styczniu. Na nagraniach, które Nergal umieścił w sieci, było słychać liczne przekleństwa oraz wulgaryzmy skierowane do polityków. Solenizant wraz z gośćmi skandowali hasło "Je*ać Pis i Konfederację", a Majka Jeżowska wykonała przeróbkę utworu Piaska, w której nuciła, że "nie obce są mu dragi i picie".

Wielu fanów Piaska potępiło wydarzenia, które miały miejsce na imprezie. Również TVP oświadczyła, że nie popiera wulgarnych i gorszących zachowań, które według stacji, są widoczne na nagraniach Nergala. Wówczas stanowisko Piaska jako jurora w popularnym programie TVP stanęło pod znakiem zapytania. Stacja podkreśliła, że zaistniała sytuacja może mieć wpływ na udział Piasecznego w kolejnych produkcjach TVP.

W minioną sobotę wokalista połączył się z fanami za pośrednictwem Instagrama i na żywo odpowiadał na pytania od swoich widzów. Oczywiście nie zabrakło nawiązań do afery i hucznego świętowania 50-tki muzyka. Jeden z uczestników czatu spytał, czy Piasek gniewa się na Nergala za to, że opublikował prywatne nagrania z jego urodzin.

Jak się okazuje, Piasek nie jest osobą, którą łatwo urazić. Muzyk udzielił bardzo dyplomatycznej odpowiedzi, w której starał się nie urazić kolegi, a jednocześnie wybielić przed osobami, w oczach których stracił autorytet.

Nie mam w zwyczaju obrażać się na znajomych. To, co przedostało się do sieci, nie powinno się tam znaleźć i to jest absolutnie jasne. Każdy z nas zachowuje się inaczej, kiedy jest w sytuacji publicznej, a inaczej, kiedy jest w sytuacji prywatnej. Jak rozmawiamy z różnymi ludźmi, używamy innego języka. To jest dla mnie naturalne.