Piękne i przerażające nagranie wybuchu wulkanu w Cumbre Vieja. Wulkanolodzy biją na alarm [WIDEO]

W niedzielę 19 września 2021 o godz. 15.20 czasu kanaryjskiego doszło do wybuchu wulkanu w Cumbre Vieja. Przed wybuchem w ramach prewencji ewakuowano stamtąd ok. 300 osób.

Zobacz zdjęcia wybuchu wulkanu w Cumbre Vieja

Wcześniej w rejonie wulkanu zarejestrowano roje trzęsień ziemi. Pierwsza duża seria miała miejsce w październiku 2017 roku. Po nim nastąpiło kolejne zdarzenie sejsmiczne w lutym 2018 roku i aż pięć pod koniec grudnia 2020 roku. Wtedy to doszło także do ponad 600 wstrząsów na wyspie.

Obecnie lawa dotarła do Oceanu Atlantyckiego, nad wybrzeżem zawisła gęsta chmura a wulkanolodzy bija na alarm, że erupcja stała się "nietypowa" ponieważ wulkan emituje fale grawitacyjne. Jak twierdzą badacze magma wydostająca się z wulkanu, stała się bardziej płynna i zaczęła przypominać lawę z wulkanów na Hawajach.

Władze zaleciły mieszkańcom uszczelnić ona i drzwi taśmami oraz mokrymi ręcznikami, co ma częściowo chronić drogi oddechowe przed toksycznymi wyziewami. W konsekwencji wybuchu i wpływania lawy do Oceanu Atlantyckiego, przy plażach Playa Nueva i Los Guirres powstaje niewielkich rozmiarów stożek. Zdaniem części wulkanologów schodząca do Atlantyku lawa z Cumbre Vieja jest w stanie utworzyć nowy ląd o długości nawet do 1 km.

Po raz ostatni obszar ten aktywny był równo 50 lat temu.

