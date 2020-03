Pierwsza ofiara koronawirusa w Polsce. W Poznaniu zmarła kobieta zarażona wirusem

Kobieta leżała w szpitalu od kilku dni. Jak podaje Gazeta.pl, stan kobiety był ciężki. Była podłączona do respiratora i wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej. Pierwsza ofiara koronawirusa w Polsce miała 56 lat.

Obecnie trwa konferencja prasowa z udziałem wiceprezydenta Poznania, na której poznamy więcej szczegółów. Solarski zachęcił mieszkańców miasta, by ci nie opuszczali domów i unikali miejsc, w których znajduje się dużo osób. Do tej pory w Polsce jest ponad 40 osób zarażonych wirusem.

Na konferencji prasowej Solarki potwierdził, że pacjentka cierpiała również na inne schorzenia. Zakażeni koronawirusem są również bliscy zmarłej - jej mąż i córka. Obydwoje są jednak w dobrym stanie.

W sprawie głos zabrał również Andrzej Duda na specjalnej konferencji prasowej z Pałacu Prezydenckiego. Prezydent Polski przekazał kondolencje w stronę rodziny, a także zapowiedział konferencję ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego:

"

Rozmawiałem z panem ministrem zdrowia, stało się to, czego niestety obawialiśmy się w ciągu ostatnich dni. Mamy pierwszą osobę, która zmarła na skutek zachorowania na koronawirusa. Przekazuję wyrazy współczucia dla najbliższych, a co do szczegółów - o godzinie 13 będzie spotkanie ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego w tej sprawie. "