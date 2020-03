Pierwszy koncert muzyki z „Wiedźmina” odbędzie się w Polsce. „Grosza daj wiedźminowi” na żywo

Twórcy przespali trochę sukces i ścieżka dźwiękowa trafiła do sprzedaży z dużym opóźnieniem w stosunku do premiery serialu „Wiedźmin”. Nie przeszkodziło to w osiągnięciu spektakularnego sukcesy i znalezienia się w pierwszej dziesiątce najchętniej kupowanych wydawnictw muzycznych w każdym kraju, w którym płyta została udostępniona.

Liczba odtworzeń utworu „Grosza daj wiedźminowi” w serwisie YouTube to dziesiątki milionów, a do tego doliczyć trzeba także wysyp własnych aranżacji, które zalały sieć. Nam najbardziej przypadła do gustu wersja śląska.

Twórcy muzyki do „Wiedźmina” zdradzili, że wybranych utworów będzie można posłuchać na żywo na koncercie, który odbędzie się w miejscu narodzin Geralta: w Polsce. Wykonany zostanie między innymi przebój „Toss a Coin to Your Witcher”.

Koncert muzyki z „Wiedźmina” Netfliksa w Polsce. „Grosza daj wiedźminowi” po raz pierwszy na żywo

O nadchodzącym koncercie poinformowali wspólnie Sonya Belousova i Giona Ostinelli, twórcy ścieżki dźwiękowej do serialu.

Koncert odbędzie się 30 maja 2020 roku w ramach Kraków Film Music Festival.

Można liczyć między innymi na obecność Declana De Barry, który wykona „The Song of the White Wolf”, a także skrzypaczki Lindsay Deutsch w przeglądzie motywów z pierwszego sezonu serialu „Wiedźmin”.

„Toss a Coin to Your Witcher” zostanie zaśpiewany przez chór, co oznacza najprawdopodobniej, że podczas koncertu TV Series Gala nie zobaczymy ani nie usłyszymy Joeya Bateya, serialowego Jaskra.

W ramach wydarzenia zaprezentowane zostaną także utwory z „Czarnobyla”, „Młodego papieża”, „Watahy” i „Wikingów”.

