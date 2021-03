Pierwszy kosmiczny hotel ma powstać już w 2027 roku. Ilu gości obsłuży?

Kolejny krok w podboju kosmosu - już w 2027 roku ma powstać pierwszy pozaziemski hotel

Wśród 300 gości mają się pojawiać "astronauci, naukowcy, turyści, długoterminowi mieszkańcy, biznesmani i 100 osobowa załoga". Orbital Assembly Corporation wyjaśniła również, że zamierza zbudować Voyager Space Station za pomocą opatentowanych "kosmicznych robotów budowniczych". Brzmi bardzo gwiezdno-wojenno, ale jednocześnie intrygująco.

Voyager Space Station ma używać "sztucznej grawitacji" na terenie całego statku, co ma pozwolić załodze na "bycie permanentnie obecną w kosmosie bez szansy na jakiekolwiek uszczerbki na zdrowiu". Stacja ma mieć średnicę długości 200 metrów (co czyniłoby ją większą od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej) i posiadać 24 moduły do mieszkania o łącznej powierzchni ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych.

Stacja ma również posiadać "44 pojazdy powrotne", by w przypadku sytuacji kryzysowej załoga mogła opuścić VSS. Ich wyglądu jeszcze nie zaprezentowano. Natomiast szkice koncepcyjne Voyager Space Station są już dostępne na Twitterze OAC:

A jakie atrakcje ma zapewniać VSS i jakie jest wstępny kosztorys pobytu na stacji? Ta ma oferować klientom "wysokiej jakości jedzenie i picie, placówki ćwiczeniowe, serwis medyczny, wydarzenia rozrywkowe oraz piękne widoki Ziemi i kosmosu".

Firma chce podjąć współpracę z NASA i innymi agencjami kosmicznymi, by te również dołożyły swoje cegiełki do rozwoju projektu. Zakładają również, że do 2030 roku aż 65% ich przychodu będzie pochodził z turystyki (ma to być wynik około 96 MILIARDÓW dolarów). Raczej nie planujcie więc wakacji w kosmosie w najbliższym czasie. Na te będą mogli sobie pozwolić ludzie pokroju Elona Muska.