W Chinach zapanował obrzydliwy internetowy challenge po tym, jak prezydent Xin Jinping poinformował o kampanii "Czysty Talerz" w związku z niedoborem żywności. Z powodu pandemii koronawirusa oraz powodzi polityk poprosił społeczeństwo o niemarnowanie żywności. Niektórzy hasło "Czysty Talerz" potraktowali bardzo dosłownie i zaczęli nagrywać filmiki, na których dorośli i dzieci jedzą ogromne ilości jedzenia. Rząd zakazał tworzenie tego typu treści, ale niestety niektórzy internauci poszli o krok dalej i zaczęli zmuszać do tego również zwierzęta.

Pies płacze jedząc papryczki chili. W Chinach pojawił się okrutny challenge

W internecine zawrzało z powodu filmiku, na którym widać płaczącego psa jedzącego papryczki chili. Autor nagrania nie przestał nagrywać mimo tego, że ewidentnie widać, jak pies cierpi. Papryczka jest toksyczna dla zwierząt i wywołuje u psów problemy żołądkowe.

Niestety tego typu filmików jest coraz więcej. Inny właściciel zmuszał swojego czworonoga do jedzenia ogromnej ilości surowego mięsa,co również jest szkodliwe dla psów. Natomiast pewien właściciel psa husky na siłę wkładał mu do pyska słodycze. Trudno zrozumieć takie okrucieństwo do własnych zwierząt.

