Pijany kierowca audi bez prawa jazdy zderzył się z pijanym kierowcą audi bez prawa jazdy

W miejscowości Przystajń w województwie śląskim doszło do zderzenia dwóch aut. Nie byłoby w tym nic niecodziennego, gdyby nie kilka zbiegów okoliczności towarzyszącym zdarzeniu.

Śląskie: Zderzyli się pijani kierowcy audi bez prawa jazdy

Jak donosi klobucka.pl, przy ulicy Częstochowskiej w Przystajni doszło do wypadku, w którym wzięły udział dwa auta. Wstępne ustalenia wskazują na to, że jeden z kierowców podczas wyjazdu z terenu posesji, wymusił pierwszeństwo, co było przyczyną zderzenia. Jeden z pojazdów przejechał drugi pas jezdni, chodnik, a potem zjechał ze skarpy nabierając rozpędu. Zanim wylądował na drewnianym płocie, zdążył jeszcze połamać betonowe słupki.

Kierowca audi uderzył w kierowcę aud. Obaj byli pijani

Obaj kierowcy przeżyli, a jeden z nich z urazem nogi i głowi trafił do szpitala w Częstochowie. Drugiemu udzielono pomocy na miejscu w ambulansie. Jak udało się potwierdzić portalowi polsatnews.pl, obaj kierowcy prowadzili pod wpływem alkoholu.

Kary za prowadzenie pod wpływem alkoholu są w Polsce zbyt niskie? Tak Nie, są odpowiednie Nie mam zdania

26-latek z pierwszego audi, który był sprawcą wypadku miał w organizmie 1,7 promila, drugi - 28-latek - 1,5 promila. Policja ustaliła również, że oboje nie posiadają uprawnień do kierowania pojazdami.