Pingwiny zostały zaproszone do muzeum. Ich gust artystyczny zaskoczył pracowników [WIDEO]

Podczas, gdy ludzie siedzą w domach, pingwiny korzystają z możliwości, jakie zapewniła im pandemia koronawirusa. Informowaliśmy was już o grupce nielotów, które zostały wypuszczone na przechadzkę, z okazji zamknięcia zoo na czas kwarantanny. Teraz inna grupa jegomościów doznała zaszczytu odwiedzenia... muzeum. To, co początkowo miało być żartem, przeobraziło się w przezabawną i przeuroczą inicjatywę, która dowiodła, że pingwiny to stworzenia jedyne w swoim rodzaju.

Pingwiny zostały zaproszone do muzeum. Ich gust artystyczny zaskoczył pracowników

Pingwiny pochodzą z Kansas City Zoo i odwiedziły ostatnio Nelson-Atkins Museum of Art, które świeci obecnie pustkami. Nieloty wędrowały z zaciekawieniem po salach, podziwiając arcydzieła baroku i impresjonizmu. Trzy pingwiny peruwiańskie zgłębiały prace takich artystów jak Caravaggio i Monet, zaskakując dyrektora muzeum swoimi artystycznymi upodobaniami.

Prowadzący muzeum Julián Zugazagoitia wyznał w rozmowie z magazynem Insider, iż był przekonany, że tych nietypowych gości najbardziej zainteresują "Lilie wodne" Moneta.

" Powodem, dla którego chcieliśmy pokazać pingwinom "Lilie wodne", oprócz tego, ze jest jeden z naszych ulubionych obrazów, jest to, iż jest on tak uspokajający i kojący. Zakładaliśmy, że na nich podziała tak samo. Nic bardziej mylnego! Zdawali się wędrować dalej i nie zatrzymali się na dłużej przy tym dziele. "

Okazało się, że pingwiny są fanami Baroku.

" Myślę, że czuli się tam bardziej komfortowo. Spędzali tam więcej czasu i można było odnieść wrażenie, że przyglądają się bardziej uważnie. Pokój jest znacznie cieplejszy, ściany są czerwone, a na obrazach dużo się dzieje. "

- wyjaśnił Zugazagoitia.

Na koniec dyrektor wyznał, że tym, co zaskoczyło go najbardziej był fakt, iż pingwiny zachowywały się podobnie do większości codziennych klientów placówki.