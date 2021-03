Piorun uderzył w samolot. Wstrząsające wideo trafiło do sieci

Do sieci trafił film, na którym uchwycono niezwykły moment uderzenia pioruna w samolot. Wideo nagrane było z perspektywy kokpitu pilotów.

Do sieci trafiło kolejne niesamowite wideo. Widać na nim samolot lecący podczas silnej burzy i deszczu. Nagle pojawia się oślepiający błysk i w dziób maszyny trafia piorun.

Piorun uderzył w samolot

Pioruny trafiają samoloty o wiele częściej, niż nam się wydaje. Statystycznie rzecz ujmując, każdego roku przynajmniej raz każdy samolot pasażerski jest trafiany piorunem. Pomimo swojej odporności na warunki pogodowe, burze stanowią spore zagrożenie dla statków powietrznych. Jednak jak to możliwe, że maszyna ze starcia z piorunem najczęściej wychodzi najczęściej bez szwanku?

Niedawno do sieci trafiło kolejne nagranie, na którym widać jak piorun trafia w samolot. Wideo zostało zarejestrowane kamerą umieszczona w kokpicie pilotów.

Dlaczego nie doszło do katastrofy lotniczej?

Kadłub samolotu stanowi coś w rodzaju klatki Faradaya, więc cała śmiercionośna energia pioruna "spływa" po poszyciu. Do tego nowoczesne samoloty posiadają specjalne systemy ochrony przeciwpiorunowej. Nowe samoloty są z części kompozytowych, więc producenci stosują ekranowanie, uziemienie oraz tłumienie przepięć na częściach elektronicznych znajdujących się bezpośrednio pod i nad kadłubem samolotu. W związku z tym jedynie w sporadycznych przypadkach uderzenie błyskawicy może spowodować namagnesowanie się ferromagnetycznych części kadłuba i poszycia.

Starsze samoloty zbudowane są za to z wystarczająco grubych, metalowych części, które chronią wewnętrzne elementy maszyny. Oczywiście teoretycznie istnieje możliwość, aby przy nieodpowiednim zabezpieczeniu samolotu doszło do przeniknięcia olbrzymiej energii generowanej przez piorun do instalacji elektrycznej maszyny, ale dzieje się tak niezwykle rzadko.

Zobacz również: Zabrze: Wybuch w bloku. "Mężczyzna wyleciał przez okno"