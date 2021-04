Pioruny wulkaniczne podczas erupcji na Karaibach. Sfotografowano spektakularne zjawisko

Eksperci od jakiegoś czasu z niepokojem spoglądali na wulkan La Soufriere znajdujący się na Morzu Karaibskim. W czwartek 8 kwietnia 2021 roku, nad ranem, zauważono, że jego aktywność sejsmiczna znacznie wzrosła. Do erupcji doszło w piątek, 9 kwietnia 2021 po południu czasu polskiego.

Pioruny wulkaniczne podczas erupcji na Karaibach

W trakcie erupcji o godz. 4:30, bezpośrednio nad szczeliną wulkanu pojawiła się burza z piorunami. Okoliczni mieszkańcy obserwowali to niesamowite zjawisko z jednej strony z zachwytem, z drugiej – z przerażeniem.

Fantastycznym zdjęciem może pochwalić się internauta ukrywający się pod nickiem @jamaicanrabbit5, któremu udało się uchwycić spektakularną burzę w centrum gwałtownej erupcji wulkanu. Na zdjęciu widać pioruny i chmurę popiołu.

Pioruny wulkaniczne powstają podczas erupcji wulkanu. Ich przyczyny do dziś pozostają niewyjaśnione. Naukowcy twierdzą, że pioruny wulkaniczne powstają przez warunki, jakie stwarza wulkan w czasie wyrzucania z siebie lawy i popiołu. Ogromny żar podgrzewa powietrze i tworzy skupiska pary wodnej. Te zaś zmieniają się w chmury burzowe wewnątrz słupa pyłu. Za tworzenie się błyskawic prawdopodobnie odpowiadają naładowane elektrycznie pęcherzyki magmy oraz cząstki wyrzucanego w atmosferę pyłu wulkanicznego.

Położony na karaibskiej wyspie Saint Vincent wulkan La Soufriere obudził się po niemal połowie wieku. W piątek 9 kwietnia 2021 doszło tam do gigantycznej erupcji. W poniedziałek La Soufriere eksplodował z wielką siłą. Zdaniem Erouscilli Joseph, dyrektorki ośrodka badań sejsmicznych na Uniwersytecie Indii Zachodnich (University of the West Indies), poniedziałkowa eksplozja była najpotężniejsza jak do tej pory. Władze jak dotąd nie poinformowały o ofiarach śmiertelnych, ale około jedna trzecia wyspy jest zamknięta.

Źródło: Kataklizmy w Polsce i na świecie, radiozet.pl

