Piosenkarka Duffy apeluje do Netfliksa o usunięcie "365 dni": "Gloryfikacja gwałtu"

Rok 2020 nie jest łaskawy dla ludzkości - płonące lasy Australii, pandemia koronawirusa i premiera filmu "365 dni" są tego najlepszym przykładem. Niestety, od kiedy polska produkcja trafiła na Netflix, cieszy się ogromną popularnością na całym świecie. Nie chodzi wyłącznie o fakt, iż zdaniem wielu profesjonalnych, jak i domorosłych krytyków filmowych "365 dni" ma z filmem tyle wspólnego, że był wyświetlany w kinach. Jest wiele złych filmów pod względem warsztatu. Jednak adaptacja powieści Blanki Lipińskiej niesie za sobą naprawdę szkodliwe treści, ponieważ legitymizuje gwałt i seksistowskie zachowania. Uwagę na ten stan rzeczy zwróciła walijska piosenkarka Duffy, która na początku roku 2020 wyznała, że była ofiarą przemocy seksualnej.

Piosenkarka podzieliła się swoją traumatyczną historią w kwietniu 2020 roku. Podczas imprezy została odurzona, uprowadzona i zgwałcona przez mężczyznę, który wywiózł ją z Wielkiej Brytanii. Po powrocie do kraju groził jej śmiercią. Artystka wpadła w depresję i była bliska samobójstwa.

Przerażające przeżycia sprawiły, że Duffy kompletnie straciła ochotę do życia. Tymczasem w "365 dni" historia podobna do traumy artystki, jest podawana w formie romantycznej historii. Jak podaje Deadline, Duffy postanowiła napisać poruszający list otwarty do szefa Netfliksa Reeda Hastingsa. Apeluje w nim, by film "365 dni" zniknął z oferty platformy. Nazywa polską produkcję "gloryfikacją gwałtu" z czym trudno się nie zgodzić.

"

Drogi Reedzie,

Ostatnio pisałam publicznie o doświadczeniu, które mnie spotkało. Zostałam odurzona, porwana, wywieziona z kraju i zgwałcona. Wydałam osobiste oświadczenie, którego szczegóły można znaleźć w Internecie na stronie www.duff words.com.

Dziś tak naprawdę nie wiem, co mam myśleć, powiedzieć lub zrobić, dlatego kontaktuję się z Tobą w tym liście, by wyjaśnić, nieodpowiedzialne działania Netfliksa, spowodowane emisją "365 dni". Nie chciałam być w sytuacji, w której muszę do ciebie pisać, ale moje cierpienie zobowiązuje mnie do tego, z powodu brutalnego doświadczenia, którego doświadczyłam, a które ty podałeś widzom jako "erotyk".

"365 dni" gloryfikuje brutalną rzeczywistość handlu ludźmi, porwań i gwałtów. Te kwestie nie powinny znajdować się w niczyim pojmowaniu rozrywki, nie powinno być to w ten sposób opisywane ani komercjalizowane.

Piszę te słowa (i nie wierzę, że muszę je pisać w 2020 roku, biorąc pod uwagę tak wielką nadzieję i postęp ostatnich lat), ponieważ około 25 milionów ludzi jest obecnie przemycanych na całym świecie, a mówię tylko o potwierdzonych przypadkach. Proszę, poświęć chwilę, zatrzymaj się, pochyl się i pomyśl o tej liczbie, równej niemal połowie populacji Anglii. I miej na uwadze, że spośród ofiar handlu ludźmi co roku co najmniej 80% to kobiety i dziewczęta, a 50% to dzieci.

Martwi mnie, że Netflix jest platformą dla takiego "kina", które erotyzuje porywania oraz zniekształca przemoc seksualną i handel ludźmi przedstawiając temat jako "seksowny" film. Po prostu nie mogę sobie wyobrazić, że Netflix przeoczył, jak bardzo lekkomyślny, nieczuły i niebezpieczny jest to film. Jego popularność skłoniła nawet niektóre młode kobiety, by jowialnie poprosić Michele Morrone, głównego aktora filmu, o porwanie.

Wszyscy wiemy, że Netflix nie był nigdy bazą materiałów gloryfikujących pedofilię, rasizm, homofobię, ludobójstwo ani żadnych innych zbrodni przeciwko ludzkości. W innym wypadku świat słusznie nie siedziałby na miejscu i podniósłby głos. Niestety ofiary handlu ludźmi i porwań są nieme, a mimo to w "365 dniach" ich cierpienia przerobiono na "dramat erotyczny", jak to opisuje Netflix.

Tak więc jestem zmuszona mówić w imieniu ofiar i prosić was o naprawienie tego zła; wykorzystać zasoby Netfliksa i umiejętności waszych utalentowanych twórców filmowych, by produkować i emitować treści, które przedstawiają prawdę o surowej i brutalnej rzeczywistości tego, co "365 dni" starało się przekształcić w kino rozrywkowe.

Na spokojnie chcę wyjaśnić - kiedy padłam ofiarą handlu ludźmi i gwałtu, miałam szczęście ujść z tego z życiem. Niestety zdecydowana większość nie miała tyle szczęścia. A teraz muszę być świadkiem tych tragedii i mojej tragedii, erotyzowanej i banalizowanej. Do kogo mam się z tym zwrócić? Muszę się zwrócić do ciebie.

Do każdego, kto mówi "to tylko film". Nie jest to "tylko film", gdyż ma duży wpływ na przekłamanie prawdy o tak głośnych tematach, jak handel ludźmi i porwania, poprzez erotyzowanie go.

Ponieważ film "365 dni" okazał się niezwykle popularny, kieruję swój list bezpośrednio do widzów. Zachęcam miliony, którym podobał się ten film, do refleksji nad prawdziwą stroną porwań, handlu ludźmi, użycia siły i wykorzystywania seksualnego oraz zjawisk, które są kompletnym przeciwieństwem plastikowej fantazji przedstawionej w "365 dniach".

Zbliżając się do Światowego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi, który ma miejsce 30 lipca, apelują do Netfliksa i wszystkich, którzy oglądali "365 dni", by dowiedzieli się więcej o handlu ludźmi, wchodząc na www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking /what-is-human-trafficking.html i wspierając organizacje takie jak: catwinternational.org, hopeforjustice.org, polarisproject.org, antislavery.org, stopthetraffik.org, unseenuk.org, notforsalecampaign.org, ijm.org, a21.org i madeforthem.org.

Nawet jeśli nikt w Netfliksie nie weźmie sobie do serca nic z tego otwartego listu, prócz moich ostatnich słów, i tak będę zadowolona. Nie zdajecie sobie sprawy, w jaki sposób "365 dni" przyniosło wielką krzywdę osobom znoszącym ból i horror, które ten film trywializuje, dla zwykłej rozrywki i pieniędzy. To, czego potrzebujemy ja i inni, którzy znają tę niesprawiedliwość dziejową, to coś zupełnie odwrotnego - chcemy opowieści o prawdzie i nadziei. Chcemy mieć szansę przemówić.

My znamy ten temat lepiej. Pozwólcie zrobić nam to lepiej.

Duffy "