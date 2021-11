Piotr Gąsowski trafił do szpitala z powodu koronawirusa. Jaki jest jego stan? [WIDEO]

Aktor Piotr Gąsowski zaraził się koronawirusem i w środę rano trafił do szpitala. Prezenter znany, chociażby z programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", opowiedział o tym na Instagramie.

Do sieci trafiło bardzo niepokojące nagranie, na którym aktor Piotr Gąsowski poinformował swoich fanów o pobycie w szpitalu. Mężczyzna zachorował na COVID-19.

Zdewastowano grobowiec rodziny Stuhrów. "Jak to skomentować?"

Na nagraniu Piotr Gąsowski ma założoną maskę tlenową i wyraźnie ciężko oddycha.

Dzień dobry państwu, w końcu mnie też dopadł COVID-19, ale jak chorować, to tylko z taką ekipą, która tu przyjechała, naprawdę dziękuje wam.

– mówi z trudem Gąsowski na nagraniu, pokazując ręką na ratowników medycznych.

Była partnerka aktora, Hanna Śleszyńska, w rozmowie z Aleksandrą Głowińską dla serwisu dziendobry.tvn.pl opowiedziała, jak czuje się aktor.

Piotr wezwał karetkę, kiedy bardzo spadło mu ciśnienie. Towarzyszyły temu zawroty głowy, złe samopoczucie i wszystkie objawy COVID-19, czyli utrata smaku i węchu. Został zabrany do szpitala, bo lekarze chcieli mieć go pod kontrolą i powiedzieli, że ze cztery dni go potrzymają. Konieczne było sprawdzanie, czy nie ma zmian w płucach, ponieważ na początku pojawiły się kłopoty z oddychaniem.