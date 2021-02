"Plastikowe jezioro" na Bałkanach. Szokujące zdjęcia obiegły świat

Jezioro Potpecko położone jest w zachodniej Serbii, niedaleko granic z Bośnią i Hercegowiną oraz Czarnogórą. Do niedawna uchodziło za jedno z piękniejszych miejsc w tym rejonie świata. Otoczony zielonymi wzgórzami akwen przyciągał co roku wielu turystów i wędkarzy.

Zbiornik powstał na rzece Lim przy okazji budowy zapory o wysokości 46 metrów i długości 215 metrów i niemal od razu stał się ulubionym miejscem rekreacyjno-wypoczynkowym.

Niestety w chwili obecnej jezioro zalały fale plastikowych odpadów. Poniższe zdjęcia przedstawiające błękitną toń wody, która kontrastuje się z otaczającą ją zielenią, są już niestety wspomnieniem.

W chwili obecnej po jeziorze pływają tony śmieci, które zasypały wręcz jezioro po tym, jak region nawiedziły ulewne deszcze. Powodzie sprawiły, że śmieci z nielegalnych wysypisk przedostały się do zbiornika. Jak wynika z szacunków, taflę wody pokryło kilkadziesiąt tysięcy metrów sześciennych odpadów, w tym plastikowych butelek i kawałków styropianu. Jak się okazuje, połowa z nich na zawsze zostanie pod wodą, a zbiornik już nigdy nie wróci do stanu sprzed powodzi. Jak informuje agencja AFP, na tafli jeziora znajduje się 8 tys. metrów sześciennych śmieci.

W serbskich mediach jezioro Potpecko nazywa się "pływającym wysypiskiem śmieci". Już wiadomo, że nigdy nie uda się go przywrócić do pierwotnego stanu. Niestety wszelkie próby ratowania tego ekosystemu utrudnia praca pobliskiej elektrowni wodnej "Potpec".

To wina wysypiska, które znajduje się przy wjeździe do miasta Prijkepolje, przy głównej drodze, więc jest widoczne. Ludzie przerazili się górami odpadków, a teren został zamknięty, ale to żadne rozwiązanie. Rzeka Lim nadal zbiera śmieci z wysypiska, kiedy poziom wody jest wysoki.