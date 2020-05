PlayStation Plus na czerwiec 2020. Dwa wielkie hity dla fanów strzelanek

Tworzenie prężnie rozwijającego się miasta czy zbieranie owoców pracy na roli potrafi wciągnąć na długie godziny. Można było się o tym przekonać, grając w Cities: Skyline oraz Farming Simuator 19, rozdane w prezencie właścicielom PlayStation 4 opłacającym abonament PS Plus.

Pacyfistyczna rozrywka nie dla wszystkich działa jako odskocznia od frustrującego świata epidemii, dlatego też Sony na następny miesiąc przygotowało gry z zupełnie innej bajki. Jeszcze w maju można było pobać sobie awansem Call of Duty: WWII, teraz zaś poznaliśmy, jaki wystrzałowy tytuł będzie partnerem hitu w PlayStation Plus na czerwiec 2020.

Jest na co czekać: gracze będą mogli wyżywać się na przeciwnikach cofając się w czasie do II wojny światowej, lub dokonując ogromnego skoku do odległej galaktyki dawno, dawno temu.

Call of Duty: WWII i Star Wars Battlefront II za darmo w PlayStation Plus na czerwiec 2020

Call of Duty: WWII miłośnikom strzelanin nie trzeba przedstawiać. Gra przenosi nas do mrocznych czasów ostatniego światowego konfliktu, w ramach którego możemy wykonywać misję popychające fabułę naprzód lub też wskoczyć na wirtualne pole bitwy i zmierzyć się z graczami z całego świata.

" Zapierająca dech w piersiach gra, która na nowo przedstawia batalie II wojny światowej. Każdy z graczy będzie miał możliwość doświadczenia klasycznych starć Call of Duty, więzi braterstwa i niebezpiecznej natury walk przeciw tyranii światowego mocarstwa. Call of Duty: WWII zapewnia niesamowite wrażenia z drugiej wojny światowej w trzech różnych trybach: w kampanii fabularnej, grze wieloosobowej i w trybie zombie. To doskonała okazja dla wszystkich subskrybentów PlayStation Plus na walkę w miejscach, w których wybuchały historyczne powstania ruchu oporu. "

W Star Wars Battlefront II z kolei będziemy mogli prześledzić, co działo się w Imperium bezpośrednio po śmierci Imperatora Palpatine’a, a także wziąć udział w wielkich bitwach osadzonych w uniwersum „Gwiezdnych wojen”.

" Druga część cieszącego się ogromną popularnością Battlefront to tytuł, który spodoba się nawet najbardziej wymagającym użytkownikom. Każdy z nich będzie mógł spróbować swoich sił we władaniu mieczem świetlnym. To także wyjątkowa okazja na zadebiutowanie jako pilot maszyny kroczącej AT-ST w trakcie przedzierania się przez gęstą dżunglę Yavin 4. Lub wcielenie się w Iden, żołnierza elitarnych sił specjalnych Imperium. "

Oferta będzie aktywna w PlayStation Store od 2 czerwca 2020, od godziny 11:00. Do tego czasu można odebrać darmowe gry prezentowane subskrybentom PS Plus w maju.

Zobacz także: Klapki Kubota w PlayStation Plus. Nowa promocja dla właścicieli PS4