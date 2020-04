PlayStation Plus na maj 2020. Jakie gry Sony przygotowało na kwarantannę?

Sony aktywnie wspiera akcję Play At Home. Wszyscy gracze PlayStation, także ci nie wykupujący usługi PS Plus, otrzymali za darmo (i na zawsze) wielki hit, żeby wyjście na zewnątrz i ryzykowanie zarażenia COVID-19 nie kusiło tak bardzo.

Przez ostatnie miesiące gracze z aktywną subskrypcją PlayStation Plus byli przez Sony wprost rozpieszczani: otrzymywali za darmo największe przeboje, jakie wyszły na platformę.

Czy darmowe gry na maj 2020 trzymają ten sam wysoki poziom? Nie mają co prawda takiej rozpoznawalności, jak poprzednie oferty, ale i tak mają potencjał na zapewnienie bardzo długiej rozgrywki, liczonej nawet w setkach godzin. PlayStaton Plus na maj 2020 to Cities: Skylines i Farming Simulator 19.

Cities: Skylines i Farming Simulator 19 za darmo w PlayStation Plus na maj 2020

Oba tytuły dają graczom swobodę w kształtowaniu przebiegu gry i nie narzucają z góry scenariusza wydarzeń: dzięki temu każda rozgrywka może być unikalna i trwać praktycznie bez końca.

Dzięki Cities: Skylines możemy stworzyć metropolię na wizerunek wykoncypowanego przez siebie miasta idealnego.

" Cities: Skylines to nowoczesne ujęcie klasycznej symulacji miasta. Gra wprowadza nowe elementy gry, aby urzeczywistnić emocje i trudy związane z tworzeniem oraz utrzymaniem prawdziwego miasta, jednocześnie pozwala rozwijać je w kluczowych dla metropolii obszarach. Gra zawiera również możliwość modyfikacji rozgrywki, umożliwiającą dopasować ją do swojego stylu gry, co finalnie pozwala sprostać wymaganiom tej wielowarstwowej i wciągającej symulacji. "

Farming Simulator 19 udowodnił z kolei, że dola nowoczesnego rolnika potrafi być niebezpiecznie wciągająca. Widać to zwłaszcza po doskonałych wynikach sprzedaży tytułu w Polsce.

" Jedyny w swoim rodzaju symulator farmy powraca z udoskonaloną grafiką, oferując jednocześnie najbardziej realistyczną symulację gospodarstwa. Każdy gracz może zostać nowoczesnym rolnikiem i rozwinąć swoją farmę w dwóch środowiskach, amerykańskim i europejskim, w których czeka wiele nowych, ekscytujących zajęć gospodarczych. Do dyspozycji graczy jest ponad 300 realistycznych pojazdów i maszyn wiodących marek, takich jak Case IH, New Holland, Challenger, Fendt, Massey Ferguson, Valtra, Krone, Deutz-Fahr, a teraz także John Deere. Dodatkowo, można rozwijać swoją farmę online z innymi graczami i pobierać stworzone przez społeczność mody, które zwiększą funkcjonalność gry Farming Simulator! Co warto podkreślić, właściciele konsol PlayStation 4 mogą skorzystać, z dostępnego na wyłączność ich platformy, traktora New Holland T6 Blue Power. "

Cities: Skylines i Farming Simulator 19 można przyporządkować do swojego konta PlayStation od godz. 11:00 5 maja 2020 roku.

