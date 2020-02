PlayStation Plus na marzec 2020. Sony znów rozdaje wielki hit

Na przełomie 2019 i 2020 roku gracze właściciele PlayStation 4 z wykupiona subskrypcją PlayStation Plus dostali w prezencie sporą liczbę wielkich hitów, między innymi The Last of Us Remastered, uznawane często za najlepszą grę na PS4.

Oferta PlayStation Plus na luty 2020 przyniosła trylogię Bioshock, The Sims 4 oraz – po raz pierwszy w historii – grę na Sony VR w postaci Firewall: Zero Hour. Do czasu premiery gier na marzec 2020 można je wciąż przypisać do swojego konta.

PlayStation Plus na marzec 2020 to dwie gry, które cieszą się bardzo dobrymi opiniami graczy: Shadow of the Colossus i Sonic Forces.

Shadow of the Colossus i Sonic Forces w PlayStation Plus na marzec 2020

Shadow of the Colossus to głośniejsza z gier rozdawanych przez Sony. Gra zadebiutowała na PlayStation 2 i na czwartej odsłonie konsoli doczekała się odświeżenia.

" Jedna z gier wideo cieszących się największym uznaniem i popularnością, Shadow of the Colossus, doczekała się nowego wcielenia dla kolejnej generacji graczy na PlayStation 4. Ulepszone efekty wizualne, większa wydajność i możliwość korzystania z opcjonalnego sterowania to cechy, dzięki którym kultowa gra przygodowa z PS2 powraca w wielkim stylu, bardziej widowiskowa niż kiedykolwiek. Wśród niezwykłych krajobrazów, gracze podążają śladami 16 gigantycznych stworzeń, by zmierzyć się z nimi w widowiskowych starciach. Aby zwyciężyć, trzeba dobrać się do pancerzy gargantuicznych bestii, by odkryć ich słabe punkty i postaraj się wytrzymać wystarczająco długo, by zadać mieczem decydujący cios. "

Sonic Forces została doceniona za dynamiczną akcję, godną najszybszego jeża na świecie.

" Opracowana przez studio Sonic Team kolejna część gry z niebieskim jeżem w roli głównej. Tytuł, który zasługuję na uwagę nie tylko fanów serii, ale również graczy, którzy doceniają dynamiczne gry, pełne zwrotów akcji. Głównym zadaniem wszystkich graczy będzie pokonanie doktora Eggmana, który podbił znaczną część świata przy pomocy tajemniczego złoczyńcy Infinite. Każdy z użytkowników, będzie zmuszony stworzyć armię, która uratuje świat Sonica przed zagładą. "

Wartość obu gier to 338 zł. Shadow of the Colossus i Sonic Forces będzie można przypisać do konta od 3 marca 2020, od godziny 11:00.

Zobacz także: Wyciekła cena i data premiery PlayStation 5. Drogo?