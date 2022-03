PlayStation jest "skazane na śmierć". Analitycy wieszczą koniec konsol w ciągu kilku lat

PlayStation jest "skazane na śmierć"? Analitycy wieszczą koniec

Start generacji konsol Xbox Series X/S i PlayStation 5 był nieco skomplikowany. Pandemia skutecznie pokrzyżowała plany wydawcom, firmom zabrakło m.in. półprzewodników do budowy urządzeń, a producenci nie byli w stanie dostarczyć sprzętu do sklepów.

Jednak to nie sama niedostępność sprzętu będzie piętą Achillesa - jak twierdzi znany analityk branżowy Michael Pachter, PlayStation jest zgubiona w innego powodu. Jego zdaniem Sony miało każdą możliwość, by pogrzebać Xboksa po kompletnie nietrafionym starcie konsol One w 2013 roku. Pozwalało jednak na to, by "Zieloni" wracali do formy, a nawet ich przegonili na pewnych poletkach.

Pachter wyszczególnił tutaj usługę Xbox Game Pass, która jest swego rodzaju "Netflixem dla graczy", oferując dostęp do wielu produkcji w ramach comiesięcznego abonamentu - nie tylko od studiów należących do Microsoftu, ale także studiów zewnętrznych. Plus jest dostępna też na komputery osobiste.

Analityk zaznaczył również, że Microsoft kompletnie zmienił rynek, kiedy zdecydował się przejąć Bethesdę i ActivisionBlizzard, stając się jednocześnie właścicielem takich serii, jak The Elder Scrolls, Fallout, Doom, Call of Duty, World of Warcraft, czy Overwatch. Jak słyszymy w podcaście Real Deal Xbox:

Moim zdaniem PlayStation jest skazane na śmierć i w ciągu 10 lat zakończą swoją działalność. Nie mogą się teraz równać z Microsoftem, nie mają na to nawet szans. PlayStation ma tylko swoje gry ekskluzywne. Xbox Game Pass jest czymś, co sprzedaje Microsoftowi konsole i daje użytkownikom ogromną wolność, której nie daje PlayStation.

Z drugiej strony Pachter m.in. w 2009 roku ogłaszał, że konsole staną się rzeczą przeszłości po PlayStation 3 i Xboksach 360, co jak doskonale wiemy nie było prawdą. Dlatego też warto podejść do jego słów z dystansem i spokojnie obserwować rozwój rynku.

Sony w tym momencie mocno inwestuje w tworzenie multimedialnego portfolio, tworząc filmy i seriale na bazie swoich najpopularniejszych serii, a także szykując kolejne odsłony swoich exclusive'ów, takich jak God of War: Ragnarok i Spider-Man 2. Na ten moment może się więc wydawać, że to Xbox ma jeszcze sporo do nadrobienia, jeśli chce wyrównać walkę z PlayStation.