PlayStation pokazało swoje darmowe gry na maj 2021 w ramach PS+. Są hity

Sony oficjalnie poinformowało, jakie gry zostaną dodane do majowej oferty PlayStation Plus. Wśród nich spory hit, a także popularne i dobrze oceniane mniejsze gry.

PlayStation Plus - oto darmowe gry na maj 2021 roku

Sony podało informację na temat gier z PlayStation Plus na maj 2021 roku. Oprócz Oddworld: Soulstorm, które jest dostępne dla wszystkich użytkowników od początku kwietnia, właściciele PlayStation z wykupionym abonamentem Plus będą mogli pobrać Battlefielda V, Stranded Deep, a także Wreckfest (tylko dla użytkowników PS5).

Gry będą oczywiście dostępne od 4 maja 2021 roku - PS Plus ma tendencję do tego, żeby udostępniać swoje gry kilka dni po rozpoczęciu miesiąca. Jak zwykle będą dostępne przez miesiąc, a korzystać z nich będziemy mogli tak długo, jak długo mamy wykupioną subskrypcję do PS Plus.

W Battlefield V seria wraca do swoich korzeni dzięki zupełnie nowemu spojrzeniu na II wojnę światową. Gracze mogą brać udział w starciach wieloosobowych ze swoją drużyną w Wielkich Operacjach i w kooperacyjnym trybie Sił Połączonych lub poznać jednoosobowe Opowieści Wojenne. Walcząc w niesamowitych miejscach na całym świecie, możecie cieszyć się "największą i najbardziej wciągającą grą z serii" - patrząc na opinie graczy, to raczej nie jest prawda, ale tragiczna też nie jest.

Oglądaj

Stranded Deep to survival osadzony na Pacyfiku. Nurkuj i przemierzaj ląd w poszukiwaniu materiałów do budowy niezbędnych do przetrwania narzędzi, broni i schronienia. Zachowaj czujność: głód, pragnienie i warunki pogodowe działają na Twoją niekorzyść w starciu ze zgubnymi żywiołami i niebezpiecznymi stworzeniami Pacyfiku.

Oglądaj

Przygotuj się na gigantyczne kraksy, spychanie z toru tuż przed metą i wymyślne sposoby na gięcie blachy! Te i inne niepowtarzalne chwile, okraszone wiernie oddanymi zasadami fizyki, przeżyjesz tylko w grze Wreckfest, stworzonej przez legendarne studio Bugbear – twórców FlatOut 1 i 2 (to porządne gry). Produkcja będzie dostępna tylko dla użytkowników PlayStation 5.