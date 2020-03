„Playboy”, czyli czasopismo założone przez Hugh Hefnera w 1953 roku, wydawane było nieprzerwanie przez 67 lat. Pismo, skierowane do mężczyzn, stało się symbolem rewolucji seksualnej i zasłynęło dzięki tzw. „rozkładówkom” – zdjęciom nagich kobiet, które zajmowały trzy strony magazynu i można je było rozwinąć w formie plakatu.

Magazyn „Playboy” – zmiany

W ostatnim czasie magazyn przeszedł wiele zmian, spowodowanych ogólną sytuacją na rynku wydawniczym oraz wzrostem dostępu do pornografii w Internecie. W 2016 roku zdecydowano się zaprzestać umieszczania zdjęć roznegliżowanych kobiet, skupiając się raczej na treściach pisanych. Ekskluzywne wywiady Playboya często budziły kontrowersje i stawały się przyczynkiem do szerszych dyskusji.

W zeszłym roku zdecydowano się natomiast zmienić formułę magazynu – z miesięcznika stał się on kwartalnikiem. Teraz natomiast tytuł ma całkowicie zniknąć z rynku gazet. Marcowy numer ma być ostatnim fizycznym egzemplarzem magazynu w 2020 roku. Pismo ma przenieść się całkowicie do Internetu. W tej formule na stronie pojawiać się będą ekskluzywne wywiady, seria Q20, Playboy Advisor, a także zdjęcia z sesji zdjęciowych z tzw. playmates. (W 2017 roku magazyn wrócił bowiem do starego formatu "rozkładówek").

Magazyn „Playboy” – decyzja o zamknięciu magazynu

Obecna epidemia koronawirusa, która zbiera żniwo na całym świecie, przyspieszyła jedynie decyzję, nad która debatowano już od dłuższego czasu. Obawa przed rozprzestrzenianiem wirusa oraz wprowadzenie stanu kwarantanny przyczyniło się bowiem do przerwania cyklu podaży i popytu, nie tylko uniemożliwiając pracę drukarni, ale także samego zakupu magazynu w kioskach.

" Obecna sytuacja zmusiła nas do przyspieszenia dyskusji na temat tego, jak być częścią debaty kulturalnej każdego dnia, a nie jedynie raz na trzy miesiące – zdradził Ben Kohn, szef Playboy Enterprises w specjalnym komunikacie. "

Ben Kohn w rozmowie z magazynem The Guardian podkreśla jednak, że pismo nadal będzie wydawać drukowane numery specjalne. Mają się znaleźć wśród nich także wydania, stworzone we współpracy z najbardziej prowokującymi twórcami, czy specjalnie przygotowane edycje archiwalne.

" Druk był z nami od samego początku i na zawsze pozostanie częścią tego, kim jesteśmy – dodał. "

Polska edycja magazynu „Playboy”

Warto podkreślić, że polska edycja magazynu „Playboy” zniknęła z rynku wydawniczego w połowie 2019 roku, decyzją wydawcy Marquard Media Polska. Firma zdecydowała się o zamknięciu wszystkich swoich tytułów – wśród nich także: „CKM”, „Cosmopolitan”, „Esquire”, „Harper’s Bazaar” i „Joy” – w lipcu zeszłego roku.

„Playboy” – plany na przyszłość

Należy także przypomnieć, że w chwili obecnej zamknięcie magazynu, raczej nie wpłynie negatywnie na samą markę Playboy. Playboy Enterpises zarządza bowiem obecnie całym szeregiem innych przedsięwzięć. Firma posiada własne kluby, hotele, czy wytwórnię płytową. Jest też organizatorem wydarzeń specjalnych, producentem produkcji telewizyjnych, nie wspominając już o tym, że posiada prawa do wszelkich przedmiotów z charakterystycznym logo z królikiem.

