Playstation 5 będzie horrendalnie drogie? Pojawił się kolejny wyciek dotyczący cen konsoli

Plotka pojawiła się na forum NeoGAF i podzielił się nią jeden ze zweryfikowanych użytkowników o pseudonimie VFX Veteran. Według legend krążących między społecznością, postać jest wiarygodnym źródłem. Użytkownik stwierdził, że zarówno Xbox, jak i Playstation planują wydać po dwie konsole nowej generacji. Jedna z nich, bardziej masowa, będzie tańsza i zarazem słabsza, druga natomiast ma oferować mocniejszy osprzęt, który będzie szedł w parze z wyższą ceną.

Playstation 5 będzie bardzo drogie?

Jak podał VFX Veteran, przedstawiony przez Microsoft Xbox Series X ma być konsolą "premium", co oznacza, że Gigant z Redmond ma w zanadrzu jeszcze tańszą, bardziej "pospolitą wersję". Sony ma skopiować to podejście do sprzętu nowej generacji. Według niego, bazowa wersja PS5 ma być sporo słabsza od ogłoszonego XSX. W produkcji jest też model premium, który ma konkurować z wcześniej ogłoszoną konsolą Microsoftu. VFX twierdzi, że to dlatego widzieliśmy tak dużo różnych przecieków dotyczących osprzętu nowego PS5 - miały po prostu dotyczyć różnych wersji konsoli.

Z tego względu, wersje premium nowych konsol będą jednocześnie bardzo drogie. VFX szacuje, że "Playstation 5 Pro" i Xbox Series X mogą kosztować nawet około 600 dolarów. Jest to tym bardziej zaskakujące, że nawet mocniejsze wersje obecnych PS-ów i Xboksów w dniu premiery kosztowały 400 dolarów. Co prawda zadebiutowały kilka lat po premierze podstawowych konsol, ale wciąż tak duża różnica jest niezwykle zadziwiająca.

Przeliczając na złotówki, nowe konsole mogą kosztować około 2300 złotych, co wydaje się być sporą inwestycją (zwłaszcza porównując do początkowych cen Xboksa One i Playstation 4, które kosztowały około 1500 złotych). Oczywiście są to na razie plotki, niepotwierdzone informacje, a może być nawet logicznie brzmiące domysły.

Wszystkiego dowiemy się w ciągu kilku miesięcy, ponieważ nie od dziś wiadomo, że Sony i Microsoft wypuszczą swoje konsole w okresie przedświątecznym 2020 roku.