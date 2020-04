Playstation oficjalnie potwierdziło daty premiery "The Last of Us 2" i "Ghost of Tsushima"

Playstation pragnie zakończyć obecną generację konsol z prawdziwym przytupem. Podczas, gdy Microsoft skupia się już niemalże całkowicie na Xbox Series X, Sony wciąż nie zwalnia tempa i planuje premiery dwóch produkcji, które będą walczyły z "Cyberpunkiem 2077" o miano gry roku. Mowa oczywiście o "The Last of Us 2" oraz "Ghost of Tsushima" od kolejno Naughty Dog oraz Sucker Punch.

Znamy daty premier dwóch wielkich hitów na Playstation 4

Obydwie premiery są wyczekiwane z różnych powodów - "The Last of Us 2" jest kontynuacją jednej z najlepszych gier na PS3, a gracze zakochali się w smutnej, przygnębiającej wręcz historii Ellie i Joela. Fani pierwowzoru zwyczajnie nie mogli się doczekać kolejnych przygód tego duetu, który próbuje sobie poradzić z bardzo wrogim światem po epidemii grzyba, zamieniającego ludzi w stworzenia przypominające zombie.

Natomiast "Ghost of Tsushima" to nowa produkcja nieco niedocenianego studia Sucker Punch (twórcy m.in. serii "inFamous"), której zapowiedzi wywołały ogromne podekscytowanie wśród graczy. Niesamowita strona wizualna, ciekawa historia o samuraju walczącym z najazdem Mongołów, a także gameplay przypominający połączenie "Assassin's Creed" i "Batmana: Arkham" wystarczyły, by zrobić wrażenie na posiadaczach Playstation.

Sony niedawno przeraziło fanów informacją o tym, że przełożyło premiery swoich nadchodzących hitów. Na szczęście okazuje się, że obawy były nieco przedwczesne - obydwie produkcje zadebiutują bowiem w trakcie niecałych 3 miesięcy.

Najpierw przyjdzie nam zagrać w "The Last of Us 2", które do sprzedaży trafi już 19 czerwca 2020 roku. Niecały miesiąc później udamy się natomiast do średniowiecznej Japonii w "Ghost of Tsushima" - gra zadebiutuje bowiem 17 lipca 2020 roku. Miejmy nadzieję, że obejdzie się już bez żadnych poślizgów.