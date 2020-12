Playstation wchodzi w nowy rok z przytupem. Rozdaje za darmo hity

Sony rozdaje graczom hity - firma przedstawiła swoją ofertę w styczniowym PlayStation Plus. Abonenci będą mogli pobrać naprawdę dobre tytuły.

PlayStation Plus - oferta na styczeń 2021

PlayStation zrobiło graczom sylwestrowy prezent i podzieliło się swoją ofertą darmowych gier w ramach abonamentu PlayStation Plus. W styczniu 2021 roku użytkownicy PS4 oraz PS5 będą mogli pobrać grę o byciu rekinem o tytule Maneater (ekskluzywnie dostępna na PlayStation 5), a także Shadow of the Tomb Raider i Greedfall (te będą dostępne dla użytkowników obydwóch konsol).

Oferta PS Plus jest oczywiście niezmienna od kilku lat - aby mieć darmowy dostęp do gier, należy uiszczać abonament, który jest wymagany do chociażby grania online. Nowa oferta wejdzie w życie już 5 stycznia 2021 roku.

Tak jak wspomnieliśmy, Maneater to w gruncie rzeczy Goat Simulator, tylko zamiast kozą gramy rekinem i naszym zadaniem jest zjadanie ludzi, psucie im zabawy i ogólne sianie chaosu. Shadow of the Tomb Raider jest zakończeniem nowej trylogii gier o Larze Croft, najpopularniejszej pani archeolog w świecie gier.

Najmniej znaną pozycją jest natomiast Greedfall. Jak czytamy w opisie gry przygotowanym przez PlayStation:

W tym pięknym RPG-u akcji, gracze eksplorują tajemniczą, ociekającą magią i skrywającą skarby wyspę. Użytkownicy mogą dowolnie kreować swoją postać, jej umiejętności i zaklęcia, a także sposób rozwiązywania problemów - po cichu, dyplomatycznie lub przy pomocy rozlewu krwi. Podobnie jest z samą fabułą, ponieważ gracze będą mogli zaprzyjaźniać się, zdradzać i niszczyć całe fakcje zamieszkujące wyspę.

Tak jak wspomnieliśmy, nowe produkcje będą dostępne do pobrania już 5 stycznia 2021 roku. Na razie możecie jeszcze pobrać gry z oferty grudniowej - ta zawierała produkcje Worms Rumble, Rocket Arena, Just Cause 4, a także Bugsnax (ta była dostępna jedynie dla użytkowników PS5).