Plot twist roku. Edyta Górniak nie wierzyła w pandemię, teraz zaśpiewa dla lekarzy na koncercie TVP

8 marca 2021 roku w ICE Kraków odbędzie się specjalny koncert "Za zdrowie Pań" z okazji Dnia Kobiet. Wydarzenie organizuje Telewizja Polska, która podkreśla, że powraca z inicjatywą po zeszłorocznym sukcesie.

Wśród gwiazd, które pojawią się na scenie, zobaczymy Rafała Brzozowskiego, grupę Boys, Joannę Moro, Gromee, Dawida Kwiatkowskiego oraz Edytę Górniak. To uczestnictwo jednej z najpopularniejszych wokalistek w Polsce wywołało największe zdziwienie. Dlaczego?

Małopolski Urząd Marszałkowski rozsyła bowiem zaproszenia na koncert w imieniu TVP do... szpitali. W wydarzeniu weźmie zatem udział spora grupa medyków. Niektórzy pamiętają pewnie wypowiedzi artystki na temat pandemii, z których jasno wynikało, że piosenkarka nie do końca wierzy w trudną sytuację, z jaką zmaga się cały świat. Najbardziej kontrowersyjnym stwierdzeniem było, że w szpitalach leżą statyści, a celem władz jest skłócenie ludzi, co przejawia się w nakazie noszenia maseczek.

Edyta Górniak po nagłośnieniu jej słów przez media tłumaczyła, że zostały wyrwane z kontekstu i nie miała na myśli tego, co się jej zarzuca.

Menadżer Edyty Górniak skomentował udział artystki w koncercie w rozmowie z Onetem. Mężczyzna odpowiedział na pytania redakcji bardzo dyplomatycznie:

Nie mamy wpływu na to, jak ludzie komentują różne sprawy. Pani Edyta Górniak weźmie udział w koncercie, który jest zorganizowany z okazji Dnia Kobiet.

Wiem, że pojawiło się wówczas wiele komentarzy, ale były one przeróżne. Dostaliśmy też mnóstwo dobrych opinii zwrotnych i głosów doceniających to, że Pani Edyta powiedziała szczerze to, co o tym wszystkim myśli. Wielu ludzi pisało do Pani Edyty z podziękowaniami za to, że wykazała się dużą odwagą, wypowiadając się o pewnych tematach wprost. Jeśli chodzi o mający się odbyć koncert, to szczerze przyznam, że nie widzę, jaki miałoby mieć to ze sobą związek.