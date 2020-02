Plus trollowany na Twitterze. Za niezweryfikowane konto

Jeden z klientów Plusa otrzymał telefon z nieznanego mu numeru. Dzwoniący podał się za pracownika operatora i poprosił o hasło, żeby zweryfikować użytkownika. To spowodowało pojawienie się podejrzeń u odbiorcy, jako że tego typu danych nie powinno się podawać przez sieć ani podczas rozmowy.

Klient Plusa postanowił więc najpierw dowiedzieć się, w jakiej sprawie i do kogo dzwoni osoba podające się za konsultanta. W odpowiedzi usłyszał, że nie może usłyszeć takich informacji ze względu na RODO.

Taka odpowiedzi wydała się rozmawiającemu jeszcze bardziej podejrzana, postanowił więc zapytać się o wiarygodność numeru bezpośrednio w Plusie. Na profilu na Twitterze usłyszał, że wszystko jest w porządku i że tak właśnie wygląd procedura kontaktu z klientem, który musi zostać uwierzytelniony za pomocą Plus Kodu.

Szybko jednak pojawiło się inne pytanie: czy profilowi, który sam nie jest zweryfikowany, można ufać w kwestii nieznanych telefonów? Oficjalna odpowiedź stała się pożywką dla trolli internetowych.

Plus trollowany na Twitterze. Wysyp fałszywych profili podających się za prawdziwe.

Plus w odpowiedzi na wątpliwości co do prawdziwości oficjalnego profilu odpowiedział, że dowodem jest… data powstania konta.

Takie wytłumaczenie jest nie do zaakceptowania w sieci, co szybko pokazało konto podszywające się pod Plusa, a także założone w 2014 roku. I to kilka miesięcy wcześniej.

Chętnych do trollowania Plusa na Twitterze nie brakuje:

Podobieństwo nazwy użytkownika Plus_Polska osiągane jest dzięki starej sztuczce: zamiany małej litery „L” na dużą „i”. Plus zgłasza konta trolli do skasowania, być może postara się także o zdobycie ikonki potwierdzającej udane zweryfikowanie własnego profilu.

