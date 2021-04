"Pływające miasto" z 12 wieżowcami u wybrzeży Barcelony. Fatamorgana fascynuje internautów

Fascynujące zjawisko na plaży w Barcelonie sfotografowali czytelnicy hiszpańskiego dziennika La Vanguardia. Na zdjeciu widać 12 wieżowców "płynących" na wodzie.

Fatamorgana u wybrzeży Barcelony. "Pływające miasto" z 12 wieżowcami

Zjawisko uchwycone na zdjęciu zadziwiło wielu internautów. Fotografia przedstawia bowiem widok rodem z Manhatanu dokładnie nad taflą wody. Jak to możliwie, że miasto z wieżowcami "swobodnie szybować"?

W "pływające miasto" widoczne z wybrzeża Barcelony zamienił się jeden z ogromnych kontenerowców. Niecodzienny widok spowodowany był załamaniem światła w warstwach powietrza o różnej temperaturze i gęstości. Można było odnieść wrażenie, że na morzu unosi się 12 wieżowców. Autorowi zdjęcia „pływające miasto” skojarzyło się z dzielnicą Nowego Jorku - Manhattanem.

Fatamorgana powstaje, gdy warstwy powietrza mają różne temperatury, co daje im tym samym inną gęstość i współczynnik załamania. Wówczas trajektorie odbitych świateł odległych obiektów nie są proste, a zakrzywione, co wprawia obserwatora w dezorientację, prowadząc go do prostej konkluzji takiej jak ta, że nad taflą wody pojawia się fragment lewitującego lodowca.

Od jakiegoś czasu coraz częściej można zauważyć fatamorgany u wybrzeży stolicy Katalonii, głównie ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne oraz spory ruch pojazdów wodnych. By zobaczyć miraż, wystarczy słoneczny dzień i stosunkowo słaby wiatr. Takie zjawisko widoczne jest wtedy na drogach, dachach samochodów, a nawet na domowych parapetach. Fatamorgany często można obserwować w Polsce na Pustyni Błędowskiej oraz na Wyżynie Śląskiej. Najbardziej spektakularne miraże pojawiają się jednak w Cieśninie Mesyńskiej, gdzie są również najefektowniejsze.

"Pływające miasto" możemy zatem rozpatrywać w kategoriach nauki i nie traktować go jako zjawisko nadprzyrodzone.

