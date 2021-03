Po 10 latach budowy dokończono pomnik RoboCopa. Zobaczcie dziwny monument

RoboCop doczekał się własnego pomnika

Detroit nareszcie zakończyło prace nad pomnikiem RoboCopa po... 10 latach budowy. Jak podaje The Metro Times, Brandon Walley i Jerry Paffendorg pracowali nad projektem od 2011 roku, kiedy to poszli do burmistrza Detroit z prostą sprawą - miasto potrzebowało pomnika ikonicznej postaci. Duet postanowił zebrać pieniądze poprzez datki od obywateli - to zaowocowało tym, że zebrali ponad 17 tysięcy dolarów w 3 dni.

Z zaprojektowaniem pomnika pomogła firma Fred Barton Productions, a potem zaczęła się trudna przeprawa. Okazało się bowiem, że ogromny pomnik z metalu będzie droższy, niż pierwotnie zakładano, aż w końcu musieli zmienić projektantów. Potem pojawiły się problemy strukturalne z figurą i musiała ulec diametralnej przebudowie, a główny projektant Giorgrio Gikas zachorował w międzyczasie na raka, co wstrzymało prace nad projektem.

W końcu po latach problemów, Gikas i jego drużyna dokończyli projekt, ale jak praktycznie wszystkie biznesy w Detroit, opłacili to ogromnymi stratami pieniężnymi. Oprócz tego pierwotne miejsce dla pomnika uległo w trakcie dekady ogromnym zmianom, przez co RoboCop musi znaleźć nowy dom.

Ten miał zagościć w Michigan Science Center, ale placówka stwierdziła, że już nie chce świecącego giganta na swoim terenie.

Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu MSC:

Jesteśmy dumni, że drużyna Imagination Station brała pod uwagę Michigan Science Center w podróży RoboCopa. W 2018 roku planowaliśmy umieścić pomnik na naszym terenie, ale od tego czasu wiele rzeczy się zmieniło. W trakcie pandemii postanowiliśmy skupić się na pomaganiu studentom i ich rodzinom. Stworzenie tego pomnika jest niezwykłym dokonaniem i chętnie poszukamy domu dla tego dzieła. Jednak nie może nim być MiSci.

Teraz pozostaje więc tylko drobna kwestia lokalizacji pomnika. Miejmy nadzieję, że zajmie to nieco mniej, niż 10 lat.