Po 25 latach odkryto tajną wiadomość ukrytą w Windowsie 95

Easter eggi najczęściej zdarzają się w filmach i serialach. Jest to tzw. "mrugnięcie okiem" do uważnego widza. Twórcy ukrywają w swoich dziełach nawiązania do innych produkcji, które udaje się dojrzeć głównie prawdziwym fanom. Przykładem może być jedno z najpopularniejszych nawiązań, czyli ukrycie postaci R2D2 i C3PO w filmie z serii o przygodach Indiany Jonesa.

Po 25 latach odkryto wiadomość ukrytą w Windowsie 95

Ukryte treści od autorów można spotkać nie tylko na szklanym ekranie, często pojawiają się też w grach, a jak się okazuje - także w oprogramowaniach.

Urodzeni w latach 80. i 90. na pewno pamiętają kultowy system operacyjny Windows 95. Oprogramowanie miało swoją premierę 25 lat temu i dopiero po tak długim czasie udało się rozszyfrować ukrytą w nim treść. Dokonali tego niedawno twórcy kanału Living Computers: Museum + Labs, którzy w ten sposób uczcili urodziny systemu.

Na filmie widzimy jak Jeff Parsons w prosty sposób dostaje się do listy osób, które miały związek z tworzeniem Windowsa 95. Jak opowiada w materiale:

" Windows 95 był pełen nowych funkcji dzięki trzyletniej pracy setek osób. Ale kim byli ci wszyscy ludzie? "

Okazuje się, że łatwo uzyskać ich dane. Aby zobaczyć ukrytą wiadomość, należy utworzyć nowy folder, a potem nazwać go "and now, the moment you’ve all been waiting for", czyli "a teraz moment, na który wszyscy czekaliście". Potem należy zmienić nazwę na "we proudly present for your viewing pleasure" - "z dumą zapraszamy do oglądania". Kolejna zmiana nazwy to już ostatnia operacja, którą musi wykonać użytkownik. Tym razem w miejscu zmiany należy wpisać "The Microsoft Windows 95 Product Team!". Następnie wystarczy już tylko otworzyć folder i dowiedzieć się, kto stworzył przełomowy system operacyjny.

W napisach uwzględniono zarówno twórców animacji, ścieżek dźwiękowych, jak i znane wszystkim nazwiska takie jak Bill Gates. Przegląd nazwisk wszystkich twórców trwa około 12 minut.